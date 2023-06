Wagner-Aufstand BND informierte Bundesregierung wohl erst, als Söldner bereits auf dem Vormarsch waren

Der Bundesnachrichtendienst soll die Bundesregierung erst über den Aufstand der Wagner-Truppen informiert haben, als diese schon Kurs auf die russische Stadt Rostow am Don genommen hatten. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf eigene Quellen. Demnach sei das sich anbahnende Ereignis in einem vertraulichen Briefing am Freitagmorgen im Verteidigungsministerium noch kein Thema gewesen.

Am Wochenende hielt die Söldnertruppe von Jewgeni Prigoschin kurzzeitig die grenznahe Stadt besetzt und rückte bis auf etwa 400 Kilometer in Richtung Moskau vor. Auf ihrem Weg sollen sie mehrere Flugobjekte der russischen Luftwaffe abgeschossen haben, mehrere Menschen kamen demnach ums Leben.

Dass der deutsche Auslandsgeheimdienst BND von dem sich anbahnenden Aufstand in Russland überrascht wurde, soll auch der Lagebericht der Behörde am Samstagabend gezeigt haben, berichtet der „Spiegel“. Teilnehmer einer Telefonschalte schilderten dem Nachrichtenmagazin, ihnen seien hauptsächlich Informationen mitgeteilt worden, über die schon in den Medien berichtet wurde.

US-Geheimdienst seit Mitte Juni informiert

Anders in Washington: US-Geheimdienste hatten Medienberichten zufolge bereits im Vorfeld Hinweise auf Pläne des russischen Söldnerführers, einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau anzuzetteln.

Geheimdienstvertreter hätten bereits einen Tag vor Beginn des Aufstands Vertreter des Weißen Hauses, des Verteidigungsministeriums und des Kongresses über die Möglichkeit von Unruhen in Russland informiert, berichteten die „Washington Post“ und die „New York Times“ am Samstagabend (Ortszeit).

Die Wagner-Gruppe Die Gruppe Wagner entstand 2014 als – so ihre Selbstbezeichnung – „ privates Sicherheits- und Militärunternehmen“ . Tatsächlich wird die Gruppe vom russischen Staat für verdeckte Militäroperationen im Ausland genutzt.

Erste Hinweise auf ein geplantes Vorgehen Prigoschins und seiner Söldnertruppe Wagner gegen die Militärführung hatten die Geheimdienste der „Washington Post“ zufolge bereits Mitte Juni. Auch Kremlchef Wladimir Putin sei demnach vor dem Aufstand informiert gewesen.

Unklar ist, ob diese Informationen mit dem BND geteilt wurden oder wann. Ein vertraulicher Ausschuss in Berlin soll sich laut „Spiegel“-Bericht am Montag mit dem Thema beschäftigen.

Versäumnisse beim BND

Wie der „Spiegel“ berichtet, ist der Vorfall in Russland nicht das erste Mal, dass der BND von Entwicklungen im Ausland überrascht wurde. Demnach habe man beim Geheimdienst von der Machtergreifung der Taliban 2021 nichts geahnt. Auch der Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vergangenes Jahr habe die Geheimdienstler kalt erwischt.

Grund für die Eskalation in Russland war ein Angriff auf ein Militärlager der Wagner-Truppe mit einer „großen Anzahl“ von Toten. Wagner-Chef Prigoschin macht das russische Verteidigungsministerium für die Attacke verantwortlich.

Nach dem angeblichen Angriff auf das Wagner-Lager, den das Verteidigungsministerium in Moskau umgehend dementierte, kündigte Prigoschin einen „Marsch der Gerechtigkeit“ an, um die Verantwortlichen zu bestrafen. Samstagabend hatte der Spuck ein Ende. Nach Verhandlungen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko begannen die Wagner-Truppen mit dem Rückzug. (Tsp mit dpa/AFP)