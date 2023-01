Stärke 5,9 auf der Richterskala Erdbeben im Iran fordert zwei Todesopfer und 580 Verletzte

Bei einem Erdbeben im Nordwesten des Iran sind mindestens zwei Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.

Das Beben der Stärke 5,9 erschütterte am Samstagabend die Stadt Choy, wie iranische Staatsmedien berichteten. Der Gouverneur der Provinz West-Aserbaidschan, Mohammed Sadegh Motamedian, sprach von zwei Todesopfern und 580 Verletzten.

Im Iran stoßen mehrere tektonische Platten aneinander. Erdbeben kommen in der Region daher häufig vor. Am 18. Januar waren bei einem Beben in der Nähe von Choy hunderte Menschen verletzt worden.

Im Februar 2020 waren bei einem Erdbeben im westiranischen Dorf Habasch-e Olja mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Das tödlichste bekannte Erdbeben im Iran hatte sich 1990 ereignet. Bei dem Beben der Stärke 7,4 kamen im Norden des Landes etwa 40.000 Menschen ums Leben. 300.000 weitere wurden verletzt und eine halbe Million Einwohner verloren ihr Zuhause. (AFP)

