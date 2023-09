Update Stärke von 6,8 : Mehr als 630 Tote bei Erdbeben in Marokko –329 Verletzte

In Marokko hat die Erde gebebt. In den Großstädten Casablanca, Marrakesch und Agadir gerieten Menschen in Panik. Auch in Portugal soll das Beben zu spüren gewesen sein.