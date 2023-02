Starlink-Nutzung in Ukraine eingeschränkt Musks Satellitendienst will nicht mehr für Drohnen genutzt werden

Der US-Satelliteninternetdienst Starlink von Tesla-Chef Elon Musk unternimmt Schritte, um die Ukraine im Krieg gegen Russland an der Nutzung des Systems zur Steuerung von Drohnen zu hindern.

Die Versorgung mit dem Netzwerk sei „nie dazu gedacht gewesen, als Waffe eingesetzt zu werden“, sagt Gwynne Shotwell, Präsidentin und COO des Herstellers SpaceX.

Starlink sei laut Vertrag nur für humanitäre Zwecke gedacht, wie die Bereitstellung von Breitband-Internet für Krankenhäuser, Banken und Familien, die von der russischen Invasion betroffen sind.

„Wir wissen, dass das Militär Starlink für die Kommunikation nutzt, und das ist in Ordnung. Aber es war nie unsere Absicht, dass es für offensive Zwecke eingesetzt wird.“ Shotwell lehnt es ab, Details der Maßnahmen zu nennen.

Starlink hat enorme Bedeutung für Ukraine

Für die Ukraine ist die Nutzung von Starlink enorm wichtig. Das Land treibt die Idee einer „Armee von Drohnen“ voran. Der Generalstab hatte im Januar bekannt gegeben, dass die Bildung mehrerer Kompanien für Drohnenangriffe genehmigt wurde.

Jede davon solle neben den unbemannten Flugkörpern und Munition auch Starlink-Terminals erhalten. Dem ukrainischen Verteidigungsminister zufolge seien Drohnen die Zukunft der Kriegsführung.

Zuletzt hatte es aber Probleme mit dem Dienst der Firma SpaceX geben. Die „Financial Times“ hatte im Herbst berichtet, dass ukrainische Truppen immer wieder Ausfälle bei der Kommunikation zu beklagen hatten. Militärbeamte in der Ukraine fürchteten eine geheime Vereinbarung zwischen SpaceX-Chef Elon Musk und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Musk hatte damals angegeben, dass sein Unternehmen sich das Projekt nicht mehr leisten könne. Die Starlink-Terminals hatte SpaceX teils gespendet, teils wurden sie auch von der US-Regierung gekauft oder über Crowdfunding finanziert.

In einem Brief an das US-Verteidigungsministerium hatte Elon Musk die USA aufgefordert, die Finanzierung des Projekts in der Ukraine zu übernehmen. Nach heftiger Kritik lenkte das Unternehmen ein und stellte den Satellitendienst bisher weiterhin zur Verfügung. (Tsp, Reuters)

Zur Startseite