Super Bowl und Politik Ein oft inniges, konfliktträchtiges Verhältnis

Kommt sie? Dann rechnen wir mal. Das letzte Eras-Tour-Konzert von Taylor Swift in Japan beginnt an diesem Samstag um 18 Uhr Ortszeit. Es dauert ungefähr drei Stunden. Der Zeitunterschied zwischen Tokio und Las Vegas beträgt 17 Stunden. Bei Konzertende ist es in Las Vegas also erst 4 Uhr morgens. Ein Flug von Tokio nach Las Vegas dauert ungefähr zwölf Stunden.

Also hat Taylor Swift ausreichend Zeit, um einen Tag später, am Sonntag, beim Super Bowl im neuen, zwei Milliarden Dollar teuren Stadion dabei zu sein. Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers. Einer der Football-Stars ist Swifts Freund, Travis Kelce.

Seit Wochen spekulieren rechte US-Medien darüber, ob das „power couple“ die große Bühne nutzen wird, um sich politisch zu positionieren. Für Donald Trump wäre es ein Desaster, wenn Taylor Swift sich für Joe Biden aussprechen sollte. Der Weltstar hat auf seine Anhänger, die Swifties, enorm großen Einfluss.

Mehr als hundert Millionen TV-Zuschauer

Kommt er? Nein, wohl nicht. Zum zweiten Mal in Folge hat US-Präsident Joe Biden es abgelehnt, im Vorprogramm des Super Bowls für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Dabei hätte er vor mehr als hundert Millionen TV-Zuschauern die Chance, sich und seine Politik in ein gutes Licht zu rücken. Bidens Umfragewerte sind katastrophal, warum ziert er sich? Aus seinem Umfeld heißt es, der Präsident glaube, dass sich viele Amerikaner eine Pause von der Politik wünschten. Das respektiere er.

Doch Bidens Gegner streuen den Verdacht, der 81-Jährige habe einfach nur Angst, sich vor laufender Kamera zu verhaspeln. Es wäre nicht das erste Mal. Bidens Furcht vor dem Rampenlicht und Trumps Furcht vor Taylor Swift: Der Super Bowl ist plötzlich politisch. Aber war er es nicht schon oft?

Hillary und Bill Clinton saßen händchenhaltend auf einem Sofa

Pre-Game-Interviews mit amtierenden Präsidenten gibt es seit 2004, das erste war mit George W. Bush, eine längliche Plauderei. Zehn Jahre später indes nutzte Fox-News-Moderator Bill O’Reilly die Gelegenheit, um Barack Obama frontal anzugehen. Besonders hitzig wurde das Gespräch, als es sich um den Angriff auf ein US-Konsulat im libyschen Bengasi drehte.

Oft erinnert wird auch an ein Nach-Super-Bowl-Interview im Jahr 1992 mit Bill Clinton und seiner Ehefrau Hillary Clinton. Unmittelbar zuvor war eine Affäre des demokratischen Herausforderers mit einer ehemaligen Fernsehreporterin bekannt geworden. Während des Interviews saß das Ehepaar händchenhaltend auf einem Sofa, Hillary Clinton verteidigte ihren Ehemann vehement. Das rettete dessen Wahlkampf.

Sport und Politik: Die Beziehung ist oft innig. Legendär ist Colin Kaepernick, damals Quarterback der San Francisco 49ers, der 2016 während der Nationalhymne aufs Knie ging, um gegen Polizeigewalt und Rassismus gegenüber Minderheiten zu protestieren. Trump, damals republikanischer Präsidentschaftskandidat, tobte, nannte Kaepernick einen Landesverräter und rief: „Schafft diesen Hurensohn vom Feld, sofort!“

Vor vier Jahren – auch da standen sich im Super Bowl die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüber – kaufte der Milliardär und Ex-Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, eine Minute Sendezeit im Werbeblock. Dadurch wollte der Demokrat seine Popularität erhöhen, um im Spätherbst desselben Jahres gegen Präsident Trump gewinnen zu können. Damals kostete eine Minute Sendezeit elf Millionen Dollar, heute liegt sie bei knapp 13 Millionen.

Wem gehört der Super Bowl? Das Image ist patriotisch geprägt. Kampfjets werden über das Stadion fliegen, die amerikanische Flagge wird in jeder Größe omnipräsent sein. Gott, Vaterland, Football: Diese Trias soll symbolisch zum Ausdruck gebracht werden. Doch offenbar reicht eine an sich harmlose Liaison wie die zwischen Taylor Swift und Travis Kelce, um solche Gewissheiten ins Wanken zu bringen. Die Spannung steigt, mal wieder.