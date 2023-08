THW rückt nach Überschwemmungen an Deutschland kommt Slowenien zu Hilfe

Deutschland unterstützt mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) den gegen schwere Überschwemmungen kämpfenden EU-Partner Slowenien. Das THW Rosenheim ziehe derzeit Einsatzkräfte aus zehn Ortsverbänden zusammen, um diese so schnell wie möglich in die betroffenen Gebiete zu entsenden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin.

Vor Ort soll ein Vorausteam die Lage sondieren und den Einsatz weiterer Kräfte mit Fahrzeugen und schwerem Bergungsgerät vorbereiten. Das THW werde dann weitere Kräfte nachschicken. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK), das den Einsatz der deutschen Helferinnen und Helfer koordiniert, sollte im Laufe des Montags zudem der Transport von zwei Baggern sowie zwei Behelfsbrücken des THW nach Slowenien beginnen.

Massive Überflutungen und Erdrutsche seit dem Wochenende. © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: dpa

Die Kosten von 700 000 Euro werde das Auswärtige Amt tragen. Mögliche weitere Hilfe werde sich nach Lage und Bedarf richten.

In Slowenien und Österreich hatten heftige Regenfälle massive Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst und schwere Schäden verursacht, mehrere Menschen starben. Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob sprach am Samstag von der „schlimmsten Naturkatastrophe“ der letzten 30 Jahre in seinem Land. Zweidrittel seines Landes waren demnach betroffen.

Die Bundesregierung sei „bestürzt“ über die Katastrophe, die auch Teile Österreichs getroffen habe, sagte eine Sprecherin am Montag. Ihren Angaben zufolge machten außer Deutschland auch Frankreich und Bulgarien den slowenischen Behörden bereits konkrete Hilfsangebote. Slowenien bat inzwischen demnach außerdem die Nato um Transporthubschrauber, mobile Brücken und Soldaten. (dpa, AFP)