Ukraine-Invasion Tag 475 „Wir wussten, dass wir der Offensive nicht standhalten“

Wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf ukrainische Soldaten berichtet, setzen sich die Landgewinne in der Region Donezk fort. Dabei nehmen Kiews Truppen mehr und mehr Dörfer entlang des Flusses Mokri Jaly ein. Die Soldaten berichten von der geringen Moral der russischen Truppen. Zahlreiche Soldaten seien bei den Angriffen in die eigenen Minenfelder geflohen (Quelle hier). In umkämpften Dörfern in der Gegend sind nach Monaten der Kämpfe kaum noch Zivilisten vor Ort.

Ein interessantes Detail: Bei den ukrainischen Einheiten in diesem Teil der Front handelt es sich um kampferprobte Formationen der 68. Brigade. Bei den Einheiten, die vergangene Woche Verluste nahe der Stadt Saporischschja erlitten, handelte es sich um im Westen trainierte Soldaten der 47. Brigade. In den vergangenen Tagen war teilweise Kritik auch in der Ukraine laut geworden, dass die für die Offensive neu aufgestellten Truppen häufig nicht aus gemischten Teams bestehen, aus erfahrenen und neu ausgebildeten Soldaten.

Ein Bild der Kämpfe in der Region Donezk zeichnet ein russischer Kriegsgefangener, den der Reporter des „Wall Street Journal“ interviewen konnte: Ein russischer Wehrpflichtiger aus Wladiwostok im Fernen Osten Russlands erzählt, seine Einheit habe genau gewusst, wann die Ukrainer kommen, da sie den Funkverkehr abhörten. Bei der Verteidigung des Dorfes geholfen habe das nicht. „Unter uns haben wir gesagt, dass wir nicht in der Lage sein werden, der Gegenoffensive standzuhalten“, erklärte er.

Zunächst wurden die russischen Stellungen mit Mörsern und Artillerie beschossen. Als gepanzerte Fahrzeuge aus den USA das Feuer eröffneten, „war es so heftig, dass man den Kopf nicht heben konnte“, erzählt er. Die Männer zu seiner Rechten seien geflohen. Er und drei Kameraden blieben in einem Graben zurück. Einer der Männer erschoss sich. Der Wehrpflichtige und ein weiterer Mann ergaben sich. Als ukrainische Truppen sie auf den Boden legten und ihre Hände fesselten, griff der verbliebene russische Soldat mit Handgranaten an und verwundete mehrere Ukrainer, bevor er getötet wurde. Nach schweren Kämpfen um zwei größere Gebäude in einem Dorf flohen die verbliebenen russischen Soldaten.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: