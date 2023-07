Ukraine-Invasion Tag 496 Russland und USA sprechen über möglichen Gefangenenaustausch

Seit Ende März sitzt der US-Journalist Evan Gershkovich in russischer Untersuchungshaft – wegen angeblicher Spionage. Erst Mitte Juni hatte ein Gericht in Moskau eine Beschwerde seiner Anwälte diesbezüglich abgelehnt. Gibt es dennoch einen Funken Hoffnung?

Denn unter anderem berichten das „Wall Street Journal“, für das Gershkovich arbeitet, und die „Washington Post“, dass Russland mit den USA in Gesprächen über einen möglichen Gefangenenaustausch stehe (Quellen hier und hier). Dies soll Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Briefing, in dem es um den Fall des Journalisten ging, gesagt haben.

„Es gibt bestimmte Kontakte in dieser Hinsicht, aber wir wollen sie in keiner Weise öffentlich machen“, sagte Peskow laut den Zeitungen in dem Briefing, das von den staatlichen Medien übertragen worden sei. „Sie müssen in völliger Stille fortgesetzt werden.“ Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow hatte allerdings im April gesagt, dass solche Gespräche erst nach Ende des Prozesses gegen Gershkovich stattfinden könnten.

Ein Sonderbeauftragter des US-Präsidenten hatte wiederum laut „Wall Street Journal“ letzte Woche gesagt, dass die USA im Fall des Reporters in Kontakt mit Russland gestanden hätten und weiterhin versuchen würden, Wege für seine Freilassung zu finden. Russische Beamte hätten aber signalisiert, dass sie nicht gewillt seien, sich diesbezüglich zu engagieren.

Schon kurz nach Gershkovichs Gefangennahme war vermutet worden, dass Moskau das Ziel verfolgt, einen Gefangenenaustausch herbeizuführen. Dies war auch im Fall der US-Basketballerin Brittney Griner geschehen. Die Sportlerin war wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden, wurde dann aber gegen den berüchtigten Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht.

Gershkovich konnte nun nach zweimonatiger Pause wieder Besuch empfangen. Laut US-Außenministerium hatte die US-Botschafterin Lynne Tracy den 31-Jährigen besuchen können. Er sei bei „guter Gesundheit“ und bleibe trotz der Umstände „stark“.

