Ukraine-Invasion Tag 503 Was russische Soldaten in den Schützengräben zurücklassen

Wenn die Ukrainer im Zuge der Gegenoffensive vorrücken, dann stoßen sie immer wieder auf die Hinterlassenschaften der russischen Soldaten in den Schützengräben und Dörfern. Es sind nicht immer angenehme Situationen, wie die „New York Times“ berichtet (Quelle hier).

Angesichts des andauernden Artilleriefeuers hatten die Soldaten keine Zeit, diese Dinge beiseite zu räumen. Und so leben und kämpfen die Ukrainer zwischen Unrat und Habseligkeiten der Geflohenen. In einem Dorf hatten die russischen Soldaten etwa die Namen ihrer Heimatstädte und -regionen in den Putz geritzt. Zurückgeblieben sind auch jede Menge Kleidung, Schutzwesten, schmutzige Socken oder Bettzeug.

Der Gefreite Maksim hat sogar ein paar eher abseitige Habseligkeiten zusammengesammelt. Dazu gehören unter anderem mehrere mit Glitzer überzogene Kugeln, die an einem Schlüsselring befestigt sind. Maksim hält diese für einen Talisman. Auch einen Preiselbeersirup, der im Norden Sibiriens hergestellt wird, hat er gefunden.

Und dann gab es noch diesen Fund: eine russische Teemarke mit dem Namen „Für den Sieg“. Der Gefreite kommentierte gegenüber der „New York Times“ den Namen der Marke lediglich mit: „Er hatte keine Zeit, ihn zu trinken.“

