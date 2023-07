Ukraine-Invasion Tag 509 Hinter seinem Abwehrbollwerk hat Russland ein massives Problem

Eines muss man den Briten lassen: Bei allem Chaos in der Innenpolitik, ihre Hilfe für die Ukraine steht - und sie ist klug und der Situation angemessen, wie zuletzt die Lieferung von Storm-Shadow-Raketen gezeigt hat, denen nun fast täglich russische Munitionsdepots und Kommandostände im ukrainischen Hinterland zum Opfer fallen. Diese Hilfe hat sich auch trotz der Wechsel in und an der Regierungsspitze nicht verändert.

Einen solchen Wechsel wird es auch demnächst wieder geben. Der amtierende Verteidigungsminister Ben Wallace hat angekündigt, seinen Posten bei der nächsten Kabinettsumbildung zu räumen. Wallace’ Einschätzungen und Aussagen zum Krieg in der Ukraine waren immer hörenswert. Deshalb seien an dieser Stelle noch Aussagen vom Nato-Gipfel in der vergangenen Woche nachgereicht, die in der Berichterstattung weitgehend untergingen.

Wallace hatte in seinem Pressebriefing überhaupt keine Sorge, was den vermeintlich langsamen Fortschritt der Ukraine bei der Gegenoffensive betrifft. Zwar habe Russland seine Verteidigungsstrategie verbessert und die Ukrainer müssten sich zu Fuß durch die Minenfelder schlagen und gegen die russischen Stellungen vorgehen. Dabei werden sie auch noch von russischen Drohnen und Artillerie ins Visier genommen. Der ursprüngliche Plan der Ukrainer, mit schnellen Einheiten, auch mithilfe der aus dem Westen gelieferten Panzer, die russischen Linien zu durchbrechen, sei nicht aufgegangen. Und auch auf das neue ukrainische Vorgehen hätten sich die Russen inzwischen eingestellt und die Minenfelder sowohl mit Anti-Panzerminen sowie Anti-Personenminen bestückt, erklärte Wallace.

Trotzdem hätten sich die ukrainischen Soldaten an einigen Abschnitten der Front inzwischen bis zu 300 Meter an die russischen Verteidigungsstellungen herangekämpft. Und vielleicht seine wichtigste Aussage: Hinter diesen Abwehrstellungen befänden sich kaum noch russische Reserven. Wallace bestätigt damit, was zahlreiche Beobachter in den vergangenen Wochen immer wieder äußerten: Russland hat nicht genug Soldaten, um die weitreichenden Verteidigungsanlagen auch zu besetzen. Ein Durchbruch der Ukrainer könnte demnach sofort größere Geländegewinne nach sich ziehen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages