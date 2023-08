Ukraine-Invasion Tag 524 Russische Verteidigungslinien sind nur schwer zu überwinden

Wie mühsam Kiews Offensive derzeit ist, zeigt sich an den Schilderungen von ukrainischen Soldaten aus dem Süden des Landes. Der britische Reporter Maxim Tucker, der für die „Times“ arbeitet, hat eine Gruppe kurz nach der Eroberung von Staromajorske getroffen, das am Wochenende offiziell befreit wurde. Das Dorf liegt auf dem Weg nach Mariupol.

Die aus dem Westen gelieferten Panzer und gepanzerten Fahrzeuge sind bei dem Kampf, den insbesondere die Infanterie führt, vor allem zum Abtransport von Verwundeten geeignet. In den Straßen der Dörfer werden sie sofort mit panzerbrechenden Raketen angegriffen.

Die Russen verschanzen sich dabei in jedem Haus und lassen die Ukrainer bis auf teilweise 20 Meter herankommen, bevor sie das Feuer eröffnen, erzählt ein Soldat. Zudem sind die Gärten und Viehställe mit Schützengräben durchzogen. Die Dörfer gleichen kleinen Festungen. Um diese zu erobern, müssen die Ukrainer die Häuser und Ställe weitgehend zerstören, was später weniger Schutz bei Gegenangriffen gibt.

Die Lage in den Dörfern einzuschätzen, ist dabei fast unmöglich. „Wir dachten, dass sich 20 Russen verschanzt haben, zusätzlich hatten sich aber noch 200 Mann in den Kellern versteckt“, erzählt ein anderer Soldat Reportern von CNN. Die Ukrainer dachten, dass sie mit 70 Angreifern in der Überzahl seien, aber das stellte sich als falsch heraus.

Sobald die Ukrainer einen Schützengraben erobert haben, werden sie von russischer Artillerie ins Visier genommen. Danach folgt der Angriff der russischen Infanterie, die den Graben zurückerobern will. Die Ukrainer müssen dann teilweise über mehrere Tage ohne Unterstützung ausharren und sich verteidigen.

Wenn der Gegenangriff abgewehrt ist, bringen die Ukrainer frische Truppen, um den Graben endgültig zu sichern, die Position auszubauen und weiter anzugreifen. Rund eine Woche dauert es bisher, ein Dorf zu befreien. Zwischen Mariupol und der Front liegen noch zwölf ähnliche Dörfer. „Ich hoffe, sie rennen, wenn wir erstmal ihre letzte Verteidigungslinie erreicht haben“, sagt einer der ukrainischen Soldaten. „Jetzt halten sie die Positionen noch bis zum Tod.“

