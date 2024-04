Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die beiden Kriegsparteien auch auf Spione angewiesen, die Informationen über die Gegenseite liefern sollen. Wie Moskau diese versucht zu rekrutieren, darüber berichtet nun die „Washington Post“ (Quelle hier). Und dazu gehört in so manchem Fall auch Erpressung.

Die „Washington Post“ konnte Videos, Dokumente und Textnachrichten einsehen, die Ukrainer und der Geheimdienst des Landes der Zeitung zur Verfügung stellten und die zeigen, wie solche Rekrutierungen mitunter ablaufen. Da ist etwa der Soldat, der im Fronteinsatz war, als seine Eltern im besetzten Osten der Ukraine von den Russen abgeholt wurden.

Laut ukrainischem Geheimdienst wurden sie gefoltert. Ein russischer Agent habe dem Soldaten dann gedroht: Entweder du arbeitest für uns oder deine Familie leidet noch mehr. Der Soldat willigte demnach ein und sollte ein Militärkommando in der Region Saporischschja vergiften, der Anschlag wurde aber vereitelt und der Spion wegen Hochverrats angeklagt.

Doch es sind offenbar auch ganz normale Bürger, die auf diese Art und Weise rekrutiert werden sollen. So wie Yana. Ihre Mutter war Grenzsoldatin in der Region Charkiw, die nach der Besatzung festgenommen wurde. Yana sei dann über das Telefon ihrer Mutter kontaktiert worden, zunächst höflich. Als sie sich aber geweigert habe, Informationen zu liefern über militärisches Gerät in der Region, da habe sich der Ton geändert. „Die Russen sind wütend“, zitiert die „Washington Post“ aus einer Nachricht. „Es gibt eine Frau und viele Männer“, lautete eine andere.

In einem anderen Fall geht es laut dem Bericht um einen alten Mann, den die Russen gefangengenommen hatten und dessen Sohn sie zum Spionieren für die Gegenseite gewinnen wollten. Via Telegram sei er dann kontaktiert worden und habe ein Foto seines Vaters bekommen, völlig abgemagert. Die nächste Botschaft: „Wenn du willst, dass dein Vater lebt, musst du für uns arbeiten.“

Neu ist die Methode Erpressung von der russischen Seite her nicht. Durch den russischen Angriffskrieg habe sie sich aber deutlich mehr ausgebreitet, schreibt die „Washington Post“.

