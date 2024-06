Ukraine-Krieg Scholz’ Zögern gefährdet die Sicherheit Europas

Russlands Offensive gegen Charkiw hat vorerst das Gegenteil von dem bewirkt, was Putin anstrebt: Viele westliche Staaten haben sich in der Unterstützung für die Ukraine zusammengeschart. Der US-Kongress bewilligte nach langem Zögern ein Waffenpaket, viele Nato-Staaten schlossen mit Kiew bilaterale Abkommen und entschlossen sich endlich dazu, der Ukraine den Einsatz von westlichen Waffen auch gegen Ziele auf russischem Boden zu erlauben.

Der Erfolg stellte sich unmittelbar ein: Das russische Bombardement von Charkiw ließ sofort spürbar nach.

Die entschlossene Reaktion des Westens hat Wirkungen gezeitigt. In Nachhinein muss aber auch sagen: Wie viel Leid hätte man der Ukraine ersparen können, hätte die Bundesregierung die Ukraine nicht immer wieder hingehalten, wenn diese um wichtige Waffenlieferungen bat.

Martin Schulze Wessel ist Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Zuerst ging es um Schützen-, dann um Kampfpanzer, schließlich um die Lieferung der Lenkwaffe Taurus, wozu sich der Bundeskanzler bis heute nicht durchringen kann. Der Wiederherstellung der Souveränität und Integrität der Ukraine stünden wir ohne Scholz‘ Zagen und Zögern näher. Zuletzt hat die Bundesregierung ein EU-Sanktionspaket gegen Russland gestoppt, ohne dass ein plausibler Grund ersichtlich ist.

„Frieden“ bedeutet für Putin die Annexion von vier ukrainischen Provinzen

Pünktlich zu der von Kiew initiierten Friedenkonferenz in der Schweiz erklärte Putin, zu „Frieden“ bereit zu sein. Darunter versteht er die Annexion von vier ukrainischen Provinzen sowie der Krim. Die Ukraine soll der Nato nicht beitreten dürfen und ihre Armee auf ein Minimum begrenzt werden.

Ließe sich Kiew darauf ein, die Ukraine wäre ein Spielball der imperialen Gelüste des Kremls. Gegenüber Russland, aber auch gegenüber Belarus wäre sie schutzlos. Putins Vorschlag kommt einer Kapitulationsforderung gleich. Trotzdem finden sich in Deutschland auf der Rechten und der Linken Unterstützer von Putins Forderungen: die AfD und das BSW.

Putins Kapitulationsforderung spiegelt keineswegs die Lage auf dem Schlachtfeld wider: Die russische Offensive hat nur geringe Geländegewinne erbracht. In keiner Phase des Krieges sind so viele russische Soldaten gefallen oder verwundet worden wie in den Monaten des versuchten russischen Vormarschs.

Keineswegs führt Russland den Krieg nur gegen die ukrainische Armee, sondern auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, in der bereits über 10.000 Opfer zu beklagen sind.

Russland terrorisiert gezielt Zivilisten

Nur in einer Hinsicht ist Russland „erfolgreich“: bei der Terrorisierung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Die russischen Angriffe zielen auf das Leben in den ukrainischen Städten.

10.000 ukrainische Zivilisten sind mindestens bereits Opfer des russischen Angriffkrieges auf die Ukraine geworden.

Der Horror, mit dem die russische Armee die Zivilbevölkerung überzieht, soll die Ukraine demoralisieren und die Stadtbevölkerung zur Flucht zwingen, um die verlassenen, zerstörten Metropolen schließlich einzunehmen. Die Terrorisierung der Zivilbevölkerung ist eine zentrale Kriegsstrategie Russlands, um den Verteidigungswillen der Ukraine zu brechen.

Schon jetzt hat fast jeder Ukrainer und jede Ukrainerin einen oder mehrere Verwandte oder nahe Freunde, die an der Front oder als Zivilist gestorben sind. Russlands Strategie der Terrorisierung der Zivilbevölkerung zielt aber auch gegen Westeuropa. Das Kalkül des Kremls besteht darin, möglichst viele Ukrainer zur Flucht nach Westeuropa zu treiben, um damit die Kapazitäten von Deutschland und anderen westlichen Staaten zu erschöpfen.

Russland ist erfinderisch, wenn es darum geht, die liberalen westlichen Gesellschaften zu zermürben. Migration spielt auch insofern eine Rolle, als Putin zusammen mit seinem Juniorpartner in Belarus, Alexander Lukaschenko, syrische Asylsuchende an die Grenzen der Europäischen Union, etwa nach Litauen, Polen oder Finnland, bringen lässt.

Russlands Präsident Wladimir Putin. © REUTERS/Petr Kovalev

Die mit russischem Geleit Geflüchteten werden von den EU-Grenzstaaten oft mit robusten Methoden, den sogenannten Pushbacks, zurückgewiesen, ohne dass ihnen die Möglichkeit gewährt würde, einen Asylantrag zu stellen. Russland versetzt die europäischen Staaten so in ein Dilemma: Diese verstoßen mit den Pushbacks eindeutig gegen geltendes EU-Recht und die Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn sie die Flüchtlinge auf ihr Territorium ließen, würden sie aber der perfiden Destabilisierungsstrategie Putins Vorschub leisten.

Das Zögern von Scholz fördert nicht den Frieden

Der Destabilisierung des Westens dient nicht zuletzt die permanente Drohung Russlands mit Atomwaffen, zuletzt auch durch das öffentlich gezeigte Training von Einheiten mit nuklearen Gefechtsfeldwaffen. Fatalerweise werden die Drohungen Moskaus von Teilen der deutschen Politik, auch vom Bundeskanzler, aufgegriffen und damit in ihrer Wirkung verstärkt.

Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine Olaf Scholz, Bundeskanzler Deutschland zusammen mit Ukraines Präsidenten Volodymyr Oleksandrovyč Zelensʹkyj. © imago/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Das Mantra des Kanzlers ist es, eine Eskalation im russisch-ukrainischen Krieg zu vermeiden. Tatsächlich hat bislang nur Russland den Krieg durch immer neue Schritte eskaliert: der Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung; die Strategie, Ukrainer zur Flucht über die Grenzen zu zwingen; und das Spiel mit der atomaren Drohung sind verschiedene Facetten dieser Eskalationsstrategie.

Gegen einen Staat, der zum Krieg entschlossen ist und diesen eskaliert, hilft nur eine entschlossene Unterstützung des Opfers der Aggression, der Ukraine. Auch wenn Deutschland inzwischen, gemessen an der Wirtschaftskraft, im Mittelfeld der europäischen Unterstützer der Ukraine liegt, ist das Fazit ernüchternd: In der Vergangenheit wurde vieles versäumt, in der Gegenwart mangelt es immer noch an einer vorausschauenden und europäisch koordinierten Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Munition.

Diese Politik des Zögerns und Zauderns, die der Kanzler im Europawahlkampf als Besonnenheit darzustellen versuchte, ist keineswegs ein Kurs des Friedens. Vielmehr gefährdet sie die europäische Sicherheit.