Ukrainischer Militärexperte Oleksii Melnyk „Russland verfügt über fünfmal mehr Munition, aber die Ukraine ist klüger“

Die ukrainische Armee meldet Fortschritte an der Front in Bachmut, nennt es einen ersten Erfolg. Welche Bedeutung hat Bachmut für die gesamte Gegenoffensive?

Das ukrainische Ziel ist es nicht, die Schlacht um Bachmut zu gewinnen, sondern den Krieg. Das ist sehr wichtig. Ob Bachmut in der militärischen Kalkulation wirklich eine so große Rolle für die Ukraine spielt, wissen wir nicht. Nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten kennt die Pläne für die Gegenoffensive.