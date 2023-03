Unfall oder Absicht?  So reagieren die USA und Russland auf den Drohnen-Vorfall

Nach dem Absturz einer Drohne des US-Militärs über dem Schwarzen Meer steigen die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs. Wegen der Kollision mit einem russischen Kampfjet wurde das Flugobjekt kontrolliert zum Absturz gebracht, teilten die US-Sicherheitsbehörden am Mittwoch mit.

Die wichtigsten Fragen, die sich jetzt stellen: War die Kollision des Jets vom Typ Su-27 mit der US-amerikanischen Reaper-Drohne ein Unfall oder Absicht? Und welche Folgen wird der Vorfall haben?

Russische Flugzeuge würden über dem Schwarzen Meer ständig Flugobjekte abfangen oder ihnen folgen, sagte der ehemalige US-General Mark Hertling dem US-Nachrichtensender CNN.„Russland macht das die ganze Zeit.“

„Es gab Jahre, in denen über ein paar hundert solcher Vorfälle auftraten“, erklärte Hertling weiter. Doch der jetzige Vorfall sei eine neue Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dennoch gehen US-Sicherheitsexperten derzeit offenbar davon aus, dass es sich bei dem Absturz der US-Drohne um ein Versehen handelt, schreibt der PBS-Journalist Nick Schifrin auf Twitter. „Das ist nichts, was man von einem professionellen Piloten erwarten würde“, habe ihm ein US-Militärbeamter gesagt, der ein Video des Vorfalls gesichtet hat.

„Der russische Pilot ‚raste auf die Drohne zu‘, ‚außer Kontrolle‘, ‚versuchte wegzuziehen‘ und traf den Propeller“, schreibt er weiter. „Es war eine Amateurveranstaltung“, sagte der US-Beamte demnach.

Wie reagiert die USA?

Das Europa-Hauptquartier der US-Airforce rief Russland bereits am Dienstag dazu auf, sich „professionell und vorsichtig“ zu verhalten. Der Vorfall passe in eine Reihe von „gefährlicher Aktionen“ der russischen Luftwaffe, die die Gefahr von „Fehleinschätzungen und ungewollter Eskalation“ bergen würden.

In den vergangenen Wochen habe es ähnliche „Abfangmanöver“ durch russische Flugzeuge gegeben, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, in Washington. Kirby nannte die Manöver „kein ungewöhnliches Ereignis“. Dass es nun zu dem Absturz kam, sei aber neu.

„Wir wollen nicht, dass dieser Krieg über das hinaus eskaliert, was er dem ukrainischen Volk bereits angetan hat“, sagte Kirby. Die Wortwahl könnte andeuten, dass die US-Regierung nicht militärisch auf den Vorfall reagieren will. Zudem werde darüber nachgedacht, ein Video des Geschehens zu veröffentlichen.

US-Präsident Joe Biden sei von seinem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan zu dem Thema gebrieft worden. Die USA wollten ihre Besorgnis über den Fall Russland gegenüber auf diplomatischem Wege zum Ausdruck bringen und haben den russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, einbestellt.

Wie reagiert Russland?

Antonow wiederum bezeichnete den Drohnenvorfall gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria als eine „Provokation“ der USA. „Was machen sie Tausende Meilen entfernt von den Vereinigten Staaten?“, fragte er in der ebenfalls staatlichen Agentur Tass.

„Die Antwort ist offensichtlich – sie sammeln Geheimdienstinformationen, die später vom Kiewer Regime genutzt werden, um unsere Streitkräfte und unser Territorium anzugreifen“, sagte Antonow. Russland gehe davon aus, dass die USA von weiteren Spekulationen in den Medien absähen „und ihre Einsätze in der Nähe der russischen Grenzen einstellen“.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington seien „auf dem Tiefpunkt, in einem sehr schlechten Zustand“, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow am Mittwoch. Er wollte sich aber nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Ein mögliches Indiz dafür, dass auch Moskau den Vorfall nicht eskalieren will.

Wie reagiert die Ukraine?

Die ukrainischen Luftstreitkräfte verteidigten den Einsatz der US-Drohne. „Das Schwarze Meer ist kein Binnenmeer Russlands, so wie sie das Asowsche Meer besetzt haben und es für ihres halten“, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Jurij Ihnat, im Fernsehen in Kiew in der Nacht zum Mittwoch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Der von Russland provozierte Zwischenfall mit der amerikanischen MQ-9 Reaper-Drohne im Schwarzen Meer ist Putins Signal für die Bereitschaft, die Konfliktzone unter Einbeziehung anderer Parteien auszuweiten“, twitterte der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats in der Ukraine, Olexij Danilow, am Mittwochmittag.

Warum flog die Drohne über dem Schwarzen Meer?

Die US-Drohne habe vor dem Vorfall Routineoperationen im internationalen Luftraum durchgeführt, teilte General James B. Hecker, Befehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Europa mit. Man wolle sich nicht beirren lassen und „weiterhin im internationalen Luftraum operieren“.

„Die Russen betrachten das Schwarze Meer oft als ihren nationalen See, was völlig falsch ist und so nicht zutrifft“, sagte der ehemalige US-General Mark Hertling bei CNN.

Die genaue Aufgabe der Drohne über dem Schwarzen Meer ist bislang unklar. Die USA würden jedoch routinemäßig Aufklärungseinsätze über Europa sowie internationalen Gewässern fliegen, um „die kollektive europäische Verteidigung und Sicherheit“ zu stärken, sagte John Kirby vor Journalisten.

Neben der strategischen Hilfe, die die USA laut eigenen Angaben auch den ukrainischen Streitkräften bereitstellt, gibt es einen weiteren Grund, warum US-Drohnen im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer Patrouille fliegen.

Drei Anrainerstaaten – Rumänien, Bulgarien und die Türkei – sind Mitglieder der Nato und haben eigene Sicherheitsinteressen. Immer wieder gibt es zudem Berichte über Seeminen, die in Hoheitsgewässer der Länder gespült werden.

Was war passiert?

Die US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper wurde laut dem US-Militär am Dienstagmorgen südöstlich der ukrainischen Schlangeninsel über dem Schwarzen Meer von zwei russischen Kampfjets vom Typ Su-27 abgefangen. Nachdem eines der Flugzeuge vor der Drohne Treibstoff abgelassen habe, sei es zu der Berührung mit dem Flugobjekt gekommen.

Die US-Streitkräfte hätten sich demnach für einen kontrollierten Absturz der Drohne entschieden. Der Drohnentyp kann zur Aufklärung genutzt werden, aber auch Präzisionsangriffe mit Raketen durchführen. (mit Agenturen)

Zur Startseite