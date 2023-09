Ungewöhnliche Suchaktion Kampfflugzeug in South Carolina vermisst

Dem US-Militär ist ein Kampfflugzeug abhandengekommen. Bei einem Übungseinsatz hat ein Pilot des Marine Corps aus bislang unbekannten Gründen den Schleudersitz betätigt. Von seiner Maschine – einer F-35 – fehle bislang jede Spur. Das berichtet der „Guardian“.

Die Maschine sei bei diesem „Missgeschick“, wie es aus Militärkreisen hieß, am Sonntagnachmittag (Ortszeit) verloren gegangen. Bei der Suche konzentriere sich das US-Militär laut eigenen Angaben auf zwei Seen nördlich von North Charleston und hoffe auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

„Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, die unseren Suchtrupps helfen könnten, die F-35 zu lokalisieren, bitte melden Sie sich telefonisch beim Luftwaffenstützpunkt“, schrieb die Joint Base Charleston auf X (vormals Twitter).

Der Pilot landete gegen 14 Uhr mit seinem Fallschirm sicher in North Charleston und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er in stabilem Zustand war, sagte eine Militärsprecherin.

Nancy Mace, eine lokale republikanische Kongressabgeordnete, äußerte auf X (früher Twitter) Unverständnis bezüglich der doch ungewöhnlichen Suchmeldung: „Wie zur Hölle verlieren Sie eine F-35? Wie kann es sein, dass es kein Ortungsgerät gibt und wir die Öffentlichkeit fragen, einen Jet zu finden und ihn abzugeben?“

Laut dem „Guardian“ ist die F-35 tatsächlich so konstruiert, dass sie schwer zu erkennen sei. Auch die örtliche Polizei beteilige sich mit einem Hubschrauber an der Suche des verschollenen Kampfjets. Gleichzeitig würden Beamte nun untersuchen, warum der Pilot ausgeworfen worden sei.

Die deutsche Regierung hatte sich zuletzt entschieden, 35 Jets dieses Typs in ihre Flotte aufzunehmen. (Tsp)