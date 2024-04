Verbindung zu Israel Irans Revolutionsgarden setzen Containerschiff fest

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff festgesetzt. Das Schiff habe eine Verbindung zu Israel und befinde sich in der Region am Persischen Golf, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag.

Das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff werde in iranische Hoheitsgewässer gebracht, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Die britische Behörde für Handelsschifffahrt UKMTO hatten zuvor mitgeteilt, ein Frachter nahe der Straße von Hormus zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran sei beschlagnahmt worden. Der Vorfall ereignete sich etwa 50 Seemeilen nordöstlich der Hafenstadt Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie die zur britischen Marine gehörende UKMTO am Samstag mitteilte. Um welches Schiff es sich handelte, war zunächst nicht bekannt.

Unternehmen, die die Bewegungen von Schiffen auf See nachverfolgen, melden, bei dem gekaperten Schiff handele es sich um die „MSC Aries“ der Reederei Zodiac Maritime, deren Miteigentümer der israelische Geschäftsmann Eyal Ofer ist. Die Revolutionsgarden des Iran haben damit gedroht, die Straße von Hormus zu schließen. Zudem hat die Islamische Republik Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Luftangriff auf ihre Vertretung in Damaskus angekündigt.

In den Gewässern hatte Irans Marine in der Vergangenheit bereits Öltanker und Containerschiffe beschlagnahmt. Die militärischen Spannungen in der Region sind so groß wie seit Jahren nicht mehr.

Die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Die USA werfen der iranischen Marine regelmäßig vor, den zivilen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und im angrenzenden Golf von Oman zu behindern. (AFP, dpa)