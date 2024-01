Verfahren wegen Völkermords in Den Haag Netanjahu-Kritiker vertritt Israel

Zur Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zum Gaza-Krieg schickt Israel unter anderen den früheren Richter am Obersten Gerichtshof des Landes, Aharon Barak. Südafrika hatte Israel vor dem höchsten UN-Gericht verklagt und des Völkermords beschuldigt. Klagende und beklagte Staaten können an dem Gerichtshof jeweils einen Richter zusätzlich zum amtierenden Richtergremium entsenden.

Die Nachricht der Ernennung kam überraschend, weil Barak als Kritiker der Justizreform gilt, die Netanjahus rechts-religiöse Regierung im vergangenen Jahr trotz heftiger Proteste durchsetzen wollte. Barak hatte den geplanten Justizumbau mit einem „Umsturz mit Panzern“ verglichen, der Israel in eine „ausgehöhlte Demokratie“ verwandeln werde.

Die „Times of Israel“ schrieb, Barak sei international hoch angesehen und Netanjahu sei mit seiner Ernennung der Empfehlung der israelischen Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara gefolgt.

Familie war in Litauen im KZ

Aharon Barak war von 1995 bis 2006 Präsident des Obersten Gerichts in Israel. Während seiner Amtszeit als Generalstaatsanwalt war er 1978 Teil des israelischen Teams bei den Friedensverhandlungen mit Ägypten, die zum Camp-David-Abkommen führten.

Seine Familie war während der deutschen Besetzung Litauens im KZ Kauen inhaftiert und wanderte nach Kriegsende über Rom nach Palästina aus, wo sie sich in Jerusalem niederließ.

Jetzt brauchen diejenigen ihn, die ihn ein Jahr lang – eigentlich jahrelang – beschimpft und verflucht haben. Nadav Eyal, Kolumnist der Tageszeitung „Yedioth Ahronoth, zur Ernennung des Ex-Richters durch die recht-religiöse Regierung

In der israelischen Regierung ist die Ernennung Baraks umstritten. So soll der rechtsradikale Minister für Heimaterbe, Amichai Eliyahu, gemeint haben, Barak habe „nicht die richtigen Vorstellungen zu diesem Thema“, berichtet die „Times of Israel“. Innenmininster Moshe Arbel von der Shas-Partei dagegen sehe in dem ehemaligen Richter „eine sehr vernünftige Wahl, insbesondere für die internationale Arena.“

Der Kolumnist Nadav Eyal der Tageszeitung „Yedioth Ahronoth“ ordnete die Ernennung Baraks durch die rechts-religiöse Regierung so ein: „Jetzt brauchen diejenigen ihn, die ihn ein Jahr lang – eigentlich jahrelang – beschimpft und verflucht haben.“

Gut drei Monate nach dem Massaker am 7. Oktober der Hamas in Israel und Beginn des Kriegs gegen die Islamisten im Gazastreifen muss sich das Land in dieser Woche erstmals vor einem internationalen Gericht zum andauernden Militäreinsatz verantworten. (mit dpa)