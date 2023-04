Verschiedene Szenarien denkbar Russland droht mit Reaktion auf Nato-Beitritt von Finnland

Als Reaktion auf den Nato-Beitritt des Nachbarn Finnland bereitet Russland entsprechende Gegenmaßnahmen vor. Das sagte Vizeaußenminister Sergej Gruschko am Dienstag nach Angaben der Staatsagentur Tass.

Er verwies darauf, dass jeder „verantwortungsbewusste Generalstab“ die Möglichkeiten zur Umsetzung verschiedener Szenarien habe.

„Dazu gehören Szenarien, die den Einsatz von Kampftruppen oder das Auftauchen von ausländischer Ausrüstung auf dem Territorium des Landes (Finnland) beinhalten“, sagte er.

„In jedem Fall wird Finnland in die Einsatzpläne der Nato einbezogen“, fügte er hinzu. „Das wird auch in den Planungsprozess (Russlands) einbezogen.“

Finnland: Ein militärisch starker Partner

Finnland und Schweden hatten sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dazu entschlossen, ihre traditionelle Bündnisfreiheit aufzugeben und der Nato beizutreten.

Nach langem Hin und Her war Finnland schließlich am Dienstag als 31. Mitglied in das nordatlantische Verteidigungsbündnis aufgenommen worden. Schweden wartet noch auf das Ja der Türkei und Ungarns.

Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland und gilt als militärisch starker Partner. (dpa)

