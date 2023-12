Versuchter Strum aufs Rathaus Tausende demonstrieren gegen mutmaßlichen Wahlbetrug in Belgrad

An Heiligabend sind in der serbischen Hauptstadt Belgrad mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition gegen mutmaßlichen Betrug bei der Parlaments- und Kommunalwahl vor einer Woche auf die Straße gegangen. Es war die siebte Demonstration in Folge. Die Teilnehmer forderten die Annullierung der Ergebnisse der Wahlen vom vergangenen Sonntag und skandierten Slogans wie „Vučić, Dieb!“

Die populistische regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić hat dem vorläufigen Ergebnis der staatlichen Wahlkommission zufolge bei den vorgezogenen Parlamentswahlen 46,72 % der Stimmen geholt. Eine internationale Wahlbeobachterkommission hatte am Montag darauf erklärt, die SNS hätte sich etwa durch Stimmenkauf einen unlauteren Vorteil verschafft.

24.12.2023, Serbien, Belgrad: Anhänger der serbischen Opposition leuchten mit ihren Mobiltelefonen während einer Demonstration vor dem Gebäude der Wahlkommission. © dpa/Darko Vojinovic

Unter anderem sollen Autobusse Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas zur Belgrader Arena gebracht haben, wo sie Stimmen abgegeben hätten, ohne wahlberechtigt gewesen zu sein. Vučić bestritt am Sonntag den Vorwurf des Wahlbetrugs. Die serbische Oberstaatsanwaltschaft teilte am Samstagabend in Belgrad mit, dass ihr mehrere Verstöße gegen die Wahlordnung angezeigt worden seien, darunter die Aktivitäten in der Belgrader Arena.

Demonstranten versuchten, das Belgrader Rathaus zu stürmen

Im Zuge der Demonstration im Zentrum Belgrads am Heiligabend sollen einige Teilnehmende versucht haben, in das Belgrader Rathaus einzubrechen. Videos, die über Social Media Plattformen wie „X“ oder „Telegram“ verbreitet werden, zeigen, wie ein Mann mit einem langen Holzstab versucht, die Glasfenster in der Eingangstür zu zertrümmern. Von innen wurde das Gebäude von der serbischen Polizei gesichert.

Präsident Aleksandar Vučić verurteilte die Demonstration und den Versuch einiger Teilnehmenden, gewaltsam in die Stadtverwaltung zu gelangen, am Sonntagabend scharf. Gleichzeitig versicherte er, dass „keine Revolution im Gange“ sei. „Wir werden versuchen, mit einer sanften und ruhigen Reaktion niemanden zu verletzten“. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, dass die Polizei Pfefferspray gegen Demonstranten eingesetzt haben soll. (mlk/dpa)