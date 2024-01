Vorfall im Golf von Oman Iran ließ offenbar griechischen Öltanker kapern

Ein griechischer Tanker unter der Flagge der Marshallinseln ist am Donnerstag im Golf von Oman von gekapert worden. Das bestätigte die griechische Reederei Empire Navigation in Athen der Deutschen Presse-Agentur. An Bord der „St. Nikolas“ soll sich demnach eine 19-köpfige Besatzung befinden, davon 18 Seeleute aus den Philippinen und ein Grieche.

Das Schiff habe zuvor Öl im irakischen Basra aufgenommen und sei auf dem Weg zum Suezkanal und dann weiter in die türkische Hafenstadt Aliaga gewesen, hieß es.

Hinter dem Vorfall dürfte die iranische Marine stecken. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete von einer Beschlagnahme eines amerikanischen Öltankers durch die iranische Marine. Eine unabhängige Bestätigung gibt es dafür nicht.

Die britische Handelsschifffahrtsorganisation UKMTO twitterte, das Schiff habe sich rund 50 Seemeilen östlich der omanischen Hafenstadt Sohar befunden, als vier oder fünf vermummte Männer in schwarzer militärischer Bekleidung den Tanker geentert hätten. Der Kontakt mit der „St. Nikolas“ sei dann abgebrochen, das Schiff habe den Kurs geändert und sei nun auf dem Weg in Richtung iranischer Gewässer.

Kommunikation abgebrochen

Die Männer hätten die Kameras an Bord abgedeckt, berichtet auch Ambrey, ein britisches Risikomanagement-Unternehmen für Schifffahrt. Neben der Stimme des Kapitäns seien einem Sicherheitsoffizier zufolge auch unbekannte Stimmen über das Telefon zu hören gewesen. Inzwischen sei die Kommunikation zu dem Tanker jedoch abgebrochen.

Laut Ambrey war das Schiff erst vor kurzem umbenannt worden. In der Vergangenheit habe es iranisches Öl transportiert. Wegen der Sanktionen gegen den Iran sei das Öl aber von den US-amerikanischen Behörden konfisziert worden. „In der Vergangenheit hat der Iran Aktionen gegen diejenigen unternommen, denen er vorwirft, mit den USA zu kooperieren“, so das Unternehmen weiter.

Der Golf von Oman ist eine wichtige Route für Öltransporte. Der Vorfall trägt zur Verunsicherung der Handelsschifffahrt in der Region bei. Die von Iran unterstützten Huthis greifen seit Oktober Frachter im Roten Meer an, um damit den Kampf der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen zu unterstützen.

Sie konzentrieren ihre Attacken auf die Meerenge Bab al-Mandab am Übergang des Roten Meeres in das Arabische Meer. Der Tanker wurde viel weiter östlich gekapert, unweit der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Arabischen Meer verbindet. (AFP/dpa/Reuters)