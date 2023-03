Waffengewalt in den USA Angreiferin tötet sechs Menschen an US-Grundschule

Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mit zwei Schnellfeuergewehren und einer Pistole bewaffnete Schützin – mutmaßlich eine Jugendliche – sei von eintreffenden Polizisten erschossen worden, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Nashville am Montag. Die genaue Identität der Täterin war zunächst unklar. (dpa, AFP)

