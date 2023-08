Wagner-Chef Prigoschin vermutlich tot  Was wir über den Flugzeug-Absturz wissen – und was nicht

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben seines Telegram-Kanals Grey Zone tot. Der „Held Russlands“ und „wahre Patriot“ sei „infolge der Handlungen von Verrätern an Russland“ ums Leben gekommen, hieß es am Mittwochabend in einem Beitrag auf Grey Zone. „Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein!“ Von offizieller Seite steht eine Bestätigung noch aus.

Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur Tass vom Absturz eines Privatflugzeuges, auf dessen Passagierliste auch der Söldnerchef Jewgeni Prigoschin stehen soll. Die Embraer-Maschine auf einem Flug von Moskau nach St. Petersburg sei in der Region Twer nördlich der Hauptstadt niedergegangen, meldete die Agentur am Mittwoch unter Berufung auf das Katastrophenschutz-Ministerium.

Die sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen. Am späteren Abend bestätigte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija, dass Prigoschin an Bord war. Genauso wie Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin und Valery Chekalov, gefürchteter Sicherheitschef von Prigoschin. Demnach erfolgte der Flug „im Rahmen einer ordnungsgemäß erteilten Luftraumgenehmigung“.

War es ein gezielter Absturz?

Die Ursache für den Absturz der Maschine ist bisher nicht bekannt. Das Wladimir Putin unterstellte Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren eröffnet – wegen „Verletzung der Regeln der Sicherheit der Bewegung und des Betriebs des Luftverkehrs“.

Kurz nach dem Absturz kursierte auf russischen Telegram-Kanälen etwa Videos von einem Flugzeugwrack in einem Waldgebiet.

In diesem Standbild aus einem am 23. August 2023 veröffentlichten Video ist Rauch zu sehen, der über einem brennenden Flugzeug aufsteigt, das sich bei einem angeblichen Flugzeugabsturz in der Region Twer, Russland, befand. © Reuters/Ostorozhno Novosti

Prigoschins Telegram-Kanal „Grey Zone“ verbreitete die Version eines gezielten Abschusses. Zudem soll ein zweiter Flieger der Privatarmee Wagner in der Luft gewesen sein, behauptet der Kanal.

Er landete angeblich kurz nach dem Absturz in der Region Twer und war von St. Petersburg aus auf einer ähnlichen Route unterwegs. Das zeigen Bilder der Plattform OSINT Defender. Diese Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Christo Grozev, bulgarischer Journalist und Mitglied der Investigativ-Plattform Bellingcat, stellte zuvor auf dem Onlinedienst X, vormals Twitter, war zunächst nicht vom Tod Prigoschins überzeugt. Er stellte in den Raum, dass er vielleicht einen Lockvogel geschickt haben könnte.

Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Im Rahmen eines Aufstandes am 23. und 24. Juni hielten seine Kämpfer zunächst auf Moskau zu, bevor offenbar eine Einigung mit Präsident Wladimir Putin erzielt worden war.

Journalist Grozev, der zahlreiche Skandale aufgedeckt hat und in den USA im Exil lebt, sprach kurz nach dem vereitelten Putsch von einem möglichen Nachspiel für Prigoschin.

„Jeder weiß, was man in Russland mit ‘Verrätern’ macht, und Putin hat das nicht getan. Er will ihn tot sehen. Das kann er jetzt noch nicht tun“, sagte Grozev der Financial Times. In sechs Monaten sei Prigoschin jedoch entweder tot, „oder es wird einen zweiten Putsch geben“, meinte er damals.

Ein Bild aus besseren Tagen: Jewgenij Prigoschin (li.) war einmal ein nützlicher Diener für Wladimir Putin (re.). Im Laufe des Ukraine-Krieges entwickelte sich eine Fehde. © dpa/Alexei Druzhinin

Prigoschin selbst hatte sich nach dem abgebrochenen Aufstand nur in Audionachrichten über Telegram zu Wort gemeldet.

Unter der Bedingung, ins Nachbarland Belarus auszuwandern, wurde Prigoschin vom Kreml Straffreiheit versprochen. Wenig später allerdings tauchte der 62-Jährige wieder in Russland auf – am Rande des Afrika-Gipfels in St. Petersburg Ende Juli. Dort zeigte er sich mit einem Vertreter aus der Zentralafrikanischen Republik.

Zuletzt meldete er sich aus Afrika

Und vor wenigen Tagen tauchte im Internet schließlich ein neues Video des Söldnerchefs auf. Der kurze Clip sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden, teilte der Telegram-Kanal „Grey Zone“ mit. Er steht der Wagner-Gruppe nahe.

„Wir arbeiten. Die Temperatur beträgt mehr als 50 Grad“, sagt Prigoschin in dem Video. Dann erklärt er, dass seine Wagner-Truppe Aufklärungsarbeiten durchführe – und fügt hinzu: „Sie macht Russland noch größer auf allen Kontinenten. Und Afrika noch freier.“

So reagieren die Ukraine und USA

Indessen kommentierte auch der ukrainische Präsidentenberater Michajl Podoljak die Lage. Es sei offensichtlich, dass Putin niemandem „seinen eigenen bestialischen Terror“ verzeihen werde. Prigoschin hätte in dem Moment, in dem er an Alexander Lukaschenkos bizarre „Garantien“ und Putins ebenso absurdes „Ehrenwort“ glaubte, ein besonderes Todesurteil für sich selbst unterzeichnete, schreibt Podoljak.

Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt. Joe Biden, US-Präsident

US-Präsident Joe Biden hat ebenfalls wenig überrascht auf den Flugzeugabsturz in Russland reagiert. Er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien.

Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.“ Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau erklärte dem staatlichen Nachrichtensender TVP Info Ähnliches: „Wir hätten große Schwierigkeiten, jemanden zu benennen, der intuitiv denkt, dass dies ein Zufall ist. Es ist so, dass politische Gegner, die Wladimir Putin als Bedrohung seiner Macht ansieht, nicht auf natürliche Weise sterben.“ (Reuters, dpa, tsp)