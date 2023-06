Wahl in Griechenland Prognosen sehen Partei von Regierungschef Mitsotakis vorn

Bei der zweiten Parlamentswahl in Griechenland innerhalb von nur fünf Wochen zeichnet sich ein Sieg der konservativen Partei von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ab.

In Nachwahlbefragungen, die am Sonntagabend unmittelbar nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurden, kam seine Partei Nea Dimokratia (ND) auf bis zu 44 Prozent der Stimmen.

Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras errang demnach nicht einmal 20 Prozent der Stimmen. (AFP)