Wahlunterlagen eingereicht US-Republikaner DeSantis will bei Präsidentenwahl antreten

Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der Gouverneur des Bundesstaates Florida reichte am Mittwoch die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Die Zeitung „Washington Post“ bestätigte die Bewerbung unter Berufung auf eine Sprecherin des 44-Jährigen. Mehr dazu in Kürze. (dpa)