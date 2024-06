Wallfahrt bei extremer Hitze Bei Hadsch in Mekka sind hunderte Pilger gestorben – darunter mindestens 600 Ägypter

Wegen der extremen Hitze während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind neuen Diplomatenangaben zufolge mindestens 600 Ägypter gestorben. „Auch alle (neu bestätigten) Todesfälle sind auf die Hitze zurückzuführen“, sagte ein arabischer Diplomat am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zu Wochenbeginn war es bis zu 51,8 Grad heiß.

Tunesiens staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete am Mittwoch, dass mindestens 35 tunesische Pilger ums Leben gekommen seien.

Auch elf iranische Bürger seien unter den Toten, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Die iranische Nachrichtenagentur IRINN meldete zudem die Einlieferung von 24 weiteren Menschen ins Krankenhaus.

Zuvor hatte das Außenministerium in Jordanien bereits bestätigt, dass auch 41 jordanische Pilger ums Leben gekommen sein. Nach Angaben der senegalesischen Presseagentur seien zudem drei Senegalesen gestorben. Das indonesische Gesundheitsministerium berichtete unterdessen von 144 Todesfällen unter Indonesiern. Reuters konnte diese Zahlen zunächst nicht unabhängig bestätigen.

Muslimische Pilger umrunden während der Hadsch bei extremer Hitze die Kaaba, das heiligste Heiligtum des Islam. © dpa/-

50 Grad Celsius während diesjähriger Hadsch

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen und endet am Mittwoch. In Mekka und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung herrschten in der Zeit um die 50 Grad Celsius.

Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken.

Busse und Züge helfen bereits, die vielen Gläubigen zu den heiligen Stätten zu bringen, die großen Menschenmengen und große Hitze bedeuten für die Pilger und Ordnungskräfte aber trotzdem eine Herausforderung.

In Arafat in der Nähe der heiligen Stadt Mekka ruhen sich am 15. Juni 2024 suchen zahlreiche Pilger Schutz vor der Sonne. © dpa/Rafiq Maqbool

Pilgerfahrt Hadsch: Vor allem für Ältere eine Herausforderung

Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden.

Viele der Rituale werden unter freiem Himmel und zu Fuß vollzogen, was vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung ist, gerade angesichts der Hitze.

Vergangenes Jahr nahmen rund zwei Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil. 2023 waren bei der Pilgerfahrt laut Behörden 10.000 Menschen behandelt worden, zehn Prozent davon hatten einen Hitzeschlag erlitten.

In den vergangenen Jahrzehnten kam es auch zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge. (AFP, Reuters)