„War mir ein besonderes Bedürfnis“ Russischer Ex-Bürgermeister landet auf Fahndungsliste des Kremls, dann geht er an die Front

Vergangenen Monat setzte die russische Regierung Rustjam Abuschajew, seines Zeichens ehemaliger Bürgermeister einer Stadt in der Region Primorje, wegen angeblicher Betrugsdelikte auf die staatliche Fahndungsliste. Das berichtet das russische Exil-Medium „Meduza“.

Nun hat sich der Gesuchte offenbar den russischen Truppen angeschlossen. Am Sonntagabend postete Abuschajew ein Video, das ihn in Tarnkleidung und mit einer Waffe zeigt, heißt es in dem „Meduza“-Bericht weiter. In der Bildunterschrift schrieb er, er befinde sich derzeit in der „militärischen Sondereinsatzzone“.

„Ich habe die Entscheidung, hierher zu kommen, schon vor langer Zeit getroffen, aber nachdem ich an Veranstaltungen für die Familien von Wehrpflichtigen teilgenommen habe, war es mir ein besonderes Bedürfnis“, fügte er hinzu. Wo er sich genau befinde, gab der ehemalige Bürgermeister nicht an.

Russland rekrutiert für seine Invasion in der Ukraine immer wieder Straftäter. Im Gegenzug wird ihnen ein Straferlass in Aussicht gestellt. Im August 2022 erklärte Olga Romanowa, die Leiterin der Nichtregierungsorganisation Russia Behind Bars, dass die russischen Behörden nicht nur Gefangene, sondern auch Verdächtige in Strafverfahren einziehen würden. (Tsp)