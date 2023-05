Warum sind rechte Parteien so erfolgreich? Ohnmacht ist der Zwilling von Wut

Das sind Szenen des vergangenen Wochenendes. Spanien: Nach den Kommunal- und Regionalwahlen steht das Land vor einem Rechtsruck. Die Konservativen haben zugelegt, vielerorts brauchen sie die rechtspopulistische Vox-Partei zum Regieren. Türkei: Präsident Recep Tayyip Erdogan triumphiert erneut, nach zwanzig Jahren an der Macht. Deutschland: Im Osten des Landes ist die AfD laut Umfragen weiterhin stärkste Partei.

USA: Donald Trump habe eine reale Chance, Amerikas nächster Präsident zu werden, schreibt der „Economist“ in seiner Titelgeschichte. Die Überschrift lautet: „Seriously? Yes.“ Israel: Wieder sind Zehntausende gegen die Justizreform der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, die Justiz schwächen und die Demokratie im Land aushöhlen zu wollen.

Nun gleicht kein Land dem anderen. Doch jenseits der Besonderheiten gibt es einen Trend. Wer geglaubt haben mag, dem Aufstieg der illiberalen, autoritären, rechtspopulistischen Bewegung folge auch deren Abstieg, sollte in sich gehen und bekennen: Nein, diese Bewegung wird eher stärker und präsenter. Siehe Italien, Ungarn, Schweden. Eine Ampel-Regierung wie in Deutschland wirkt im internationalen Vergleich geradezu exotisch.

Sind sie frustriert, abgehängt, verführt, autoritätsfixiert?

Auffallend ist auch: Die Vertreter der rechtspopulistischen Parteien scheinen immun gegen Skandale zu sein – Trump etwa kokettiert mit seiner besonderen Beziehung zu Wladimir Putin, erkennt das Ergebnis freier Wahlen nicht an, lässt seine Anhänger das Kapitol stürmen, und es laufen diverse Ermittlungen gegen ihn. Trotzdem befürwortet eine große Mehrheit der Republikaner dessen erneute Kandidatur um die Präsidentschaft. Auch von Orban, Meloni und Netanjahu prallt erstaunlich viel ab.

Wer das Phänomen verstehen will, darf sich nicht bloß in Psychologismen flüchten. Sind die Wähler der rechten Parteien frustriert, abgehängt, verführt, autoritätsfixiert? Mag sein, doch solche Charakteristika verdunkeln mehr, als sie erhellen. Zuschreibungen dieser Art haben weder Überzeugungskraft, noch fördern sie die Erkenntnis. Sie lösen bei den Angesprochenen allenfalls Trotzreflexe aus. Jetzt erst recht.

Manchmal indes verrät der Name einer Partei, worum es deren Wählern im Kern geht. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen vor gut zwei Wochen kam die Vereinigung „Bürger in Wut“ auf landesweit 9,4 Prozent. Dass sich eine Partei programmatisch auf ein starkes Gefühl wie Wut bezieht, ist kein Zufall. Vielmehr drückt sich darin eine emotionale Konstante innerhalb der rechtspopulistischen Bewegung aus, jedenfalls in Bezug auf Europa und die USA.

Auch irrationale Ängste sind – Ängste

Wenn Menschen anhaltend wütend sind, fehlt ihnen ein Ventil. Ohnmacht ist der Zwilling der Wut. Drei Ereignisse, die bis heute nicht verarbeitet wurden, haben in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten Erschütterungen ausgelöst.

Da sind zum einen die Terroranschläge vom 11. September 2001. Was tun gegen den militanten Islamismus? Afghanistan- und Irakkrieg wurden zum Debakel. Stattdessen kamen die Bedrohungen immer näher. London, Madrid, Brüssel, Paris, Berlin. Was hat das mit dem Islam zu tun, mit Kopftüchern, Moscheen, Einwanderung? Auch irrationale Ängste sind – Ängste.

In Amerika entstand als Reaktion auf die Finanzkrise die Tea Party

Durch die globale Finanzkrise geriet ein weiteres Grundvertrauen ins Wanken. Politiker schauten in Abgründe, nannten Banken systemrelevant, retteten sie mit Milliardensummen an Steuergeldern, die Bosse, die sich verzockt hatten, wurden zum Teil großzügig abgefunden. Gerechtigkeit? Pah! In Amerika entstand als Reaktion darauf die Tea Party, die ein Vorläufer des Trumpismus war.

Schließlich der Herbst 2015, als Hunderttausende von Zufluchtsuchenden nach Europa strömten, viele von ihnen unkontrolliert. Die Dublin-Regeln wurden außer Kraft gesetzt, weder einigte man sich auf Obergrenzen noch auf ein europäisches Quotensystem. Die Politik wirkte hilf- und wehrlos. Substanzielle Kritik an Angela Merkels „Wir schaffen das“-Diktum kam von keiner der im Bundestag vertretenen Parteien.

Das ist, grob skizziert, der Resonanzboden rechtspopulistischer Ressentiments. Daraus folgt: Auf den Gebieten Terror- und Verbrechensbekämpfung, Einwanderung und Integration, Verschuldung und soziale Gerechtigkeit dürfen sich die Parteien der Mitte keine Fehler erlauben. Da sind sie verwund- und angreifbar.

Die Entfremdungsprozesse eines Teils der Menschen vom Staat und seinen Institutionen lassen sich nicht einfach rückgängig machen. In den drei Corona-Jahren wurden diese Prozesse sogar beschleunigt. Die Mechanismen, die das verursachen, müssen thematisiert werden. Das ist im Kampf gegen rechtspopulistische Parteien essenziell. Denn Wut und Ohnmacht können sehr hartnäckig sein.