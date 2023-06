FSB ermittelt gegen Wagner-Chef Russischer Geheimdienst wirft Prigoschin Aufruf zum „Bürgerkrieg“ vor

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat nach Ankündigungen des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin hinsichtlich einer Auflehnung gegen die russische Militärführung strafrechtliche Ermittlungen wegen des Aufrufs zu einer „bewaffneten Meuterei“ eingeleitet.

„Im Zusammenhang mit diesen Äußerungen hat Russlands FSB ein Strafverfahren eingeleitet“, erklärte das Nationale Komitee zur Bekämpfung des Terrorismus laut russischen Nachrichtenagenturen am Freitag. Zudem wirft man ihm „Aufruf zum Bürgerkrieg“ vor.

Die Sicherheitsdienste sollen mittlerweile in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden sein. Wie sich in sozialen Medien zeigt, schickt Moskau auch gepanzerte Fahrzeuge in die russische Großstadt Rostow am Donn. BBC Russia berichtet, dass der FSB und SOBR – Spezialeinheiten der Nationalgarde – Straßensperren rund um Moskau errichten.

Der russische General Surowikin appellierte indessen via Telegram an die Wagner-Kämpfer: „Wir sind vom gleichen Blut, wir sind Krieger, der Feind wartet darauf, dass sich die innenpolitische Lage im Land verschlechtert, man darf dem Feind nicht in die Hände spielen.“

Prigoschin, der Chef der russischen Privatarmee Wagner, hatte zuvor Moskaus Militärführung einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Wagner-Lager im Hinterland mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angreifen lassen, sagte Prigoschin in einer am Freitag von seinem Pressedienst auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht.

Prigoschins Angaben nach ist Schoigu extra an die nahe der ukrainischen Grenze gelegene Millionenstadt Rostow-am-Don gekommen, um die Operation gegen Wagner zu leiten. „Um 21.00 Uhr ist er geflohen – feige wie ein Weib – um nicht zu erklären, warum er Hubschrauber hat abheben und Raketenschläge durchführen lassen, um unsere Jungs zu töten.

Dieses Biest wird aufgehalten“, so Prigoschin. Er sprach von einer „großen Anzahl“ an Toten, nannte aber keine genaue Zahl der angeblich bei dem Schlag getöteten Söldner.

Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten. Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner

Er habe nun 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. „Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten“, drohte Prigoschin.

Wussten die Wagner-Leute von Prigoschins Eskalation?

Wie Telegram-Chats zeigen, waren Wagner-Kämpfer offenbar von Prigoschins Ankündigung informiert. Einige von ihnen haben sich in den letzten 24 Stunden von ihren Angehörigen verabschiedet und ihnen gesagt, sie sollen sich die Fernsehnachrichten ansehen.

Eine Chat-Teilnehmerin berichtete: „Gestern haben viele Leute angerufen und sich ‚unter Auflagen‘ verabschiedet. Viele sagten, sieh dir die Nachrichten an.“ Mehrere Teilnehmer geben an, dass sie ihre Wagner-Männer nicht erreichen können.

Das Verteidigungsministerium hat die am Freitag publik gewordenen Vorwürfe von Prigoschin umgehend zurückgewiesen. Alle Anschuldigungen seien falsch und eine „Provokation“, hieß es in einer am Abend verbreiteten Erklärung des Ministeriums.

Auch das Nationale Anti-Terror-Komitee nannte die Vorwürfe haltlos. „Die Behauptungen, die im Namen von Jewgeni Prigoschin verbreitet werden, entbehren jeder Grundlage. Darum hat der FSB auf der Basis dieser Aussagen ein Strafverfahren wegen des Aufrufs zu einem bewaffneten Umsturz eingeleitet“, heißt es in der verbreiteten Erklärung der Behörde. Dem Komitee gehören neben dem FSB praktisch auch alle anderen russischen Sicherheitsorgane an.

Nach Angaben des Kremls war der russische Präsident Wladimir Putin über die Angaben Prigoschins informiert. „Die notwendigen Maßnahmen werden ergriffen“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. (AFP, dpa, tsp)