Welche Folgen hat der Rechtsruck in Europa Das sagen die Experten

Die Europawahl ist vorbei, ein langer Wahlkampf in 27 Mitgliedstaaten beendet. Erste Hochrechnungen nach dem Schließen der Wahllokale in allen Ländern der EU bestätigen den erwarteten Sieg der Europäischen Volkspartei (EVP). Das Mitte-Rechts-Bündnis von Ursula von der Leyen kommt voraussichtlich auf 191 Sitze, einem Viertel der 720 Sitze des Europäischen Parlaments. Die EVP-Spitzenkandidatin und bisherige Präsidentin der EU-Kommission kann demnach auf eine zweite Amtszeit hoffen.

Keine rechte Mehrheit

Wie von vielen im Vorfeld der Wahlen befürchtet, konnten auch die europäischen Rechtsaußen-Parteien, darunter die deutsche AfD, starke Zugewinne erzielen. Die rechtspopulistische Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) kommt auf 71 (zuletzt 69) Sitze, die rechtsextreme Identität und Demokratie (ID) auf 57 (zuletzt 49). Nicht hineingerechnet sind dabei die AfD-Abgeordneten. Die AfD wird zu den fraktionslosen Parteien gezählt, da sie kurz vor der Europawahl aus der ID-Fraktion ausgeschlossen worden war.

Selbst wenn sich alle rechten Parteien zusammenschlössen, kämen sie voraussichtlich auf weniger als 200 Sitze und wären damit von einer Mehrheit weit entfernt. Diese liegt bei 361 Sitzen.

Louise van Schaik leitet die Abteilung „EU und globale Politik“ beim niederländischen Thinktank Clingendael Institute.

„Wenn die Hochrechnungen zutreffen und das Gesamtergebnis der rechten Parteien unter 25 Prozent bleibt und sie wie bislang auf mindestens zwei Fraktionen aufgeteilt sind, sehe ich nicht, dass sie sehr mächtig werden“, erläutert Louise van Schaik, die Leiterin der Abteilung für Europa und globale Fragen beim niederländischen Thinktank Clingendael Institute.

Schwierige Mehrheitsfindung

„Da die Rechtsaußen-Parteien auch untereinander zersplittert sind, bedeutet dies ein fragmentierteres Europaparlament, in dem schwerer Entscheidungen getroffen werden können“, erklärt Nicolai von Ondarza, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin die Europa-Abteilung leitet.

Nicolai von Ondarza leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin die Forschungsgruppe EU und Europa.

„Das neue Europäische Parlament wird bei der Findung politischer Mehrheiten vor großen Herausforderungen stehen“, sagt auch Sandra Eckert, Professorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Sandra Eckert ist Professorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das europäische Mehrebenensystem, europäische Integration und der Binnenmarkt.

„Je stärker die rechten Fraktionen im Parlament werden, desto schwieriger wird es, Mehrheiten für notwendige Entscheidungen zu finden“, sagt Emmeline Charenton, die Bundessekretärin der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) in Deutschland. Die politischen Vorstellungen gingen zu weit auseinander. „Parteien, die die EU schwächen und die Rolle der Nationalstaaten stärken wollen, können nicht mit Parteien zusammenarbeiten, die die EU ausbauen und ihr mehr Kompetenzen geben wollen.“

Emmeline Charenton ist Bundessekretärin der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) in Deutschland.

Progressive Politik der EU in Gefahr

„Rechte Politiker*innen verstehen nicht, dass gemeinsame, europäische Kompromisse langfristig im nationalen Interesse sind“, glaubt auch Sophie Pornschlegel vom Brüsseler Thinktank Europe Jacques Delors. „Die Europawahl wird die Prioritäten der EU in den nächsten fünf Jahren bestimmen“, erklärt sie. Je weiter nach rechts das Parlament rücke, desto weniger werde die EU in Klimaschutz, Sozialpolitik oder eine menschliche Migrationspolitik investieren.

Sophie Pornschlegel ist Studiendirektorin beim Brüsseler Thinktank Europe Jacques Delors.

Auch Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau sieht die progressive Agenda der EU im Bereich der Klima- sowie Migrationspolitik in Gefahr. „Allerdings ist das weniger die Folge einer neuen Zusammensetzung des Europaparlaments“, glaubt er, „sondern vielmehr Resultat der politischen Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten.“ Dieses spiegelten sich im Wahlergebnis sehr deutlich wider. Der Rechtstrend in den Ländern der EU werde sich noch verstärken, befürchtet Buras, zum Beispiel nach den Wahlen in Österreich und Tschechien diesen Herbst.

Piotr Buras ist Leiter des Warschauer Büros des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR).

Das bestätigt auch Emmeline Charenton. Die Bewegung nach rechts betreffe nicht nur das Parlament. „Was oft vergessen wird, ist, dass auch die Europäische Kommission zwangsläufig einen Rechtsruck erleben wird.“ Die Kommissare werden von den Regierungen der Mitgliedsstaaten entsendet. Regierten dort rechte Parteien, bestimmen sie, wer nach Brüssel als Kommissar geht.

„Das wird die Politik und Gesetzesentwürfe der Kommission zwangsläufig prägen“, führt Charenton aus. Umso wichtiger sei es, das Parlament als Kontrollinstanz und Gegenpol zur Kommission zu stärken. „Ein Rechtsruck in beiden Institutionen könnte die Politik und damit unsere Zukunft und die Zukunft der EU maßgeblich verändern“, warnt die Europa-Expertin.

Saskia Hollander ist Senior Research Fellow beim niederländischen Thinktank Clingendael Institute.

„Die politische Ausrichtung könnte sich in Richtung einer härteren Haltung gegenüber Migration und Asyl sowie einer weniger fortschrittliche Umweltpolitik verschieben“, glaubt Saskia Hollander vom niederländischen Thinktank Clingendael. „Und es könnten eine Verlangsamung des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft geben und stattdessen auf Industrien gesetzt werden, die von fossilen Brennstoffen leben.“

Pro-europäische Kräfte gefordert

Eine positive Entwicklung sieht Linn Selle, die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD), in der hohen Wahlbeteiligung. Einer ersten Schätzung zufolge liegt diese EU-weit bei rund 51 Prozent. Nach Angaben des Parlaments sei sie damit voraussichtlich etwas höher als vor fünf Jahren.

Linn Selle ist Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD).

Dies zeigt für Selle: „Das Europaparlament ist wichtig für die Menschen, hier werden wegweisende Entscheidungen getroffen.“ Das Wahlergebnis zeige auch, dass die Mehrheit der EU-Bürger pro-europäisch denke. Die wachsende Zahl der Anti-Europäer und Anti-Demokraten im neuen Parlament gebe jedoch Anlass zur Sorge und dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden: „Dass die FPÖ in Österreich stärkste Kraft geworden ist und die AfD in Deutschland zweitstärkste , muss alle Demokrat:innen aufrütteln.“

Angesichts der großen Bedeutung einer proeuropäischen und demokratischen Mehrheit im Europäischen Parlament sollten die Parteien der Mitte einen Koalitionsvertrag aushandeln, um eine gemeinsame Mehrheit zu bilden, rät Selle. Bislang sind die Zusammenschlüsse im EP rein informell.

Nathalie Tocci ist Direktorin des italienischen Thinktanks Istituto Affari Internazionali (IAI) und Honorarprofessorin an der Universität Tübingen.

„Die Europawahlen fanden in einem dramatisch verschlechterten Umfeld statt“, sagt Nathalie Tocci vom italienischen Thinktank Istituto Affari Internazionali (IAI). „Der europäische Kontinent befindet sich im Krieg, die Klimakrise verschärft sich, der Wettbewerb zwischen den USA und China schürt den Protektionismus, und das Völkerrecht liegt in Trümmern.“

Europa könne in diesen Zeiten nur bestehen, wenn es zusammenhalte und die Integration in den Bereichen Verteidigung, Klima, Energie, Wettbewerbsfähigkeit und Industriepolitik vertiefe sowie die Erweiterung vorantreibe. Wenn es durch die Wahl nun einen Umschwung in Richtung einer rechtsgerichteten, nationalistischen und euroskeptischen EU gebe, seien diese Vorhaben und damit die EU gefährdet.