„Wenn es zum Einsatz kommt, dann nicht direkt an der Front“ Schickt Nordkorea Soldaten in die Ukraine?

Es ist eines der finstersten Gerüchte der vergangenen Woche: Angeblich möchte Nordkorea Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine schicken. Was steckt dahinter?

Mitte Juni war der russische Präsident Wladimir Putin erstmals seit 24 Jahren nach Pjöngjang gereist und mit einem großen Festakt von Diktator Kim Jong Un empfangen worden. Doch die zwei Machthaber waren nicht nur in Feierlaune: Sie wollen die Beziehungen der Länder ausbauen und unterzeichneten ein Abkommen für eine strategische Partnerschaft. Neben der Vertiefung der Wirtschaftsverbindungen schließt das einen militärischen Bündnispakt ein.

Quelle der jüngsten Berichte, wonach nordkoreanische Truppen in die Ukraine verlegt werden sollen, ist unter anderem der südkoreanische Geheindienst.

Hierzu sagt Vladimir Tikhonov, Experte für koreanisch-russische Beziehungen an der Universität Oslo, dem Tagesspiegel: „Wenn es tatsächlich zu einem Einsatz kommt, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten Ingenieure der koreanischen Streitkräfte nicht direkt an der Frontlinie eingesetzt werden, um Verluste zu minimieren. Stichhaltige Beweise für eine Entsendung gibt es jedoch aktuell keine.“ Weder Russland noch Nordkorea haben diese Pläne bestätigt.

Vladimir Tikhonov ist Professor für Koreanistik an der Universität Oslo und Experte sowohl für Nordkorea als auch die Sowjetunion.

Ende Juni hatte der nordkoreanische General und Vize-Vorsitzende des Zentralen Militärkomitees, Pak Jong Chon, lediglich erklärt: „Wir werden immer an der Seite der russischen Armee und des russischen Volkes stehen, die einen gerechten Krieg führen, um ihre strategische Sicherheit, ihre territoriale Integrität und die souveränen Rechte des Staates zu verteidigen.“

Sollte es zu einer Entsendung kommen, würde sich die Geschichte in gewisser Weise wiederholen, erinnert Tikhonov, als in den späten 1960ern und 1970ern Südkorea Truppen in den US-Krieg nach Vietnam schickte. Das habe dem Land harte Währung eingebracht, weil Südkorea dafür entlohnt wurde. Zudem habe der Einsatz den südkoreanischen Soldaten Erfahrungen auf dem Schlachtfeld und Hilfe der USA bei der Modernisierung der eigenen Streitkräfte eingebracht.

Ich gehe davon aus, dass Kim drei Dinge braucht: Geld, die Möglichkeit, einige Angehörige der koreanischen Streitkräfte in russische Truppen einzugliedern und Hilfe bei der militärischen Modernisierung seiner Armee. Vladimir Tikhonov, Korea-Experte

„Ich gehe davon aus, dass auch Kim all diese drei Dinge braucht“, so Tikhonov. Von der Eingliederung nordkoreanischer Soldaten in die russische Armee würde Pjöngjang vielfach profitieren, vor allem in Form von moderner Kampferfahrung. Angesichts der hohen russischen Verluste an der Front hält der Experte eine solche Zusammenarbeit mit Nordkorea vorstellbar.

Auch Pat Ryder, Sprecher im US-Verteidigungsministerium, griff die Spekulationen auf: „Wäre ich an der Spitze des nordkoreanischen Militärs, würde ich meine Entscheidung, meine Truppen als Kanonenfutter in einen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu schicken, hinterfragen“, sagte er in einem Briefing mit Journalisten, wie der britische „Express“ berichtete. Die Vereinigten Staaten würden, so Ryder, die sich ständig vertiefenden militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiterhin beobachten.

Nordkorea hat Russland laut Nordkorea-Experte George Lopez bereits mehr als 7500 Container mit Militärausrüstung geschickt. Diese beinhalteten vor allem Munition – „mehr als drei Millionen Schuss für 152-mm-Artilleriegranaten und mehr als 500.000 Schuss für 122-mm-Mehrfachraketenwerfer“. Was das neue Militärbündnis in Zukunft umfasst, werden die kommenden Wochen zeigen.