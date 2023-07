West-Papua und Indonesien Geiselnahme für die Unabhängigkeit

Damien Kingsbury ist emeritierter Professor für internationale Politik an der School of Humanities and Social Sciences der Deakin University, Australien. Er hat eine Reihe von separatistischen Organisationen bei der Lösung von Konflikten beraten, darunter die Free Aceh Movement, die Moro Islamic Liberation Front, die Liberation Tigers of Tamil Eelam und verschiedene Organisationen in West Papua.