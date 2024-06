„Widernatürliche Bündnisse“ Macron greift Frankreichs Opposition scharf an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die angekündigten politischen Bündnisse der Oppositionsparteien für die anstehende Parlamentswahl mit scharfen Worten angegriffen. „Es gibt an beiden Extremen widernatürliche Bündnisse, die sich über quasi nichts einig sind“, sagte Macron am Mittwoch in Paris. Diese Allianzen seien zusammengeschustert, hätten aber keine Mehrheiten, um eine Regierung zu bilden.

Macron hatte als Reaktion auf die Niederlage seiner liberalen Kräfte bei der Europawahl und den haushohen Sieg der Rechtsnationalen am Sonntagabend die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen in zwei Durchgängen für den 30. Juni und den 7. Juli angekündigt. Um sein eigenes Präsidentenamt geht es bei der Abstimmung jedoch nicht.

Republikaner-Chef Ciotti sorgt für Empörung

Das linke französische Lager aus Kommunisten, Grünen, Sozialisten und Linken erklärte daraufhin an, gemeinsam antreten zu wollen. Überraschend kündigte auch der Chef der konservativen Républicains, Éric Ciotti, am Dienstag an, gemeinsame Sache mit dem rechtsnationalen Rassemblement National um Marine Le Pen machen zu wollen. Die Ankündigung löste eine Welle von Empörung innerhalb von Ciottis konservativer Partei aus. Parteigrößen forderten seinen Rücktritt.

Macron kommentierte, diejenigen der bürgerlichen Rechten, die Ciotti folgten, kehrten dem Erbe der konservativen Größen Charles de Gaulle, Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy den Rücken. „Seit Sonntagabend sehen wir die Masken fallen.“ Der Kampf um Werte breche los. „Ich würde sagen, dass das auch eine Probe der Wahrheit ist zwischen denen, die entscheiden, ihre eigenen Geschäfte aufblühen zu lassen und denen, die Frankreich aufblühen lassen wollen.“ (dpa)