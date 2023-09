„Wir werden die Banden zur Strecke bringen“ Schwedens Premier will Militär gegen Gang-Gewalt einsetzen

Die Welle an Morden durch Banden in Schweden reißt nicht ab. Allein in den vergangenen vier Wochen wurden mindestens elf Menschen erschossen, viele weitere wurden verletzt – darunter auch Unbeteiligte. Dies ergab eine Zählung des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders SVT. Damit ist der September der blutigste Monat seit vier Jahren.

Nach den jüngsten mutmaßlichen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten kriminellen Gangs in Schweden mit drei Toten binnen weniger als zwölf Stunden will Ministerpräsident Ulf Kristersson das Militär um Hilfe bitten.

In einer am Donnerstag im Fernsehen übertragenen Ansprache sagte Kristersson, er werde sich am Freitag mit dem nationalen Polizeichef, Anders Thornberg, und dem Oberbefehlshaber des Militärs, Micael Bydén, treffen, „um zu prüfen, wie die Streitkräfte die Polizei im Kampf gegen die Banden unterstützen können“. „Wir werden die Banden zur Strecke bringen. Wir werden die Banden besiegen“, fügte er hinzu, wie SVT online berichtete.

Die Lage in Uppsala und im Rest des Landes ist sehr ernst. Catarina Bowall von der Polizei in Uppsala

Ausgrenzung und Parallelgesellschaften begünstigen kriminelle Banden, so der Ministerpräsident weiter. „Die schwedische Gesetzgebung ist nicht für Bandenkriege und Kindersoldaten ausgelegt, aber das ändern wir jetzt“, sagte er und verwies auf eine Reihe von Maßnahmen, die die Regierung in den Bereichen Migration und Kampf gegen Kriminalität ergriffen habe.

„Wir mobilisieren die notwendigen Mittel, alles liegt auf dem Tisch“, sagte Kristersson weiter. „Ich hoffe, dass sich alle Parteien im schwedischen Parlament für die notwendigen wirksamen und bahnbrechenden Maßnahmen stark machen können“, sagte er.

Am Mittwochabend war kurz nach 19 Uhr in einem wohlhabenden Vorort von Stockholm ein junger Mann in der Nähe einer Sportanlage erschossen worden, auf der gerade ein Training mit Kindern stattfand. Wenige Stunden später wurden in einem anderen Vorort nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt, von denen einer später starb.

Drei Verdächtige wurden festgenommen. In der Nacht zum Donnerstag starb schließlich eine 25 Jahre alte Frau bei einer Explosion in einem Vorort von Uppsala.

Catarina Bowall von der Polizei in Uppsala sagte: „Die Kriminalität hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Die Lage in Uppsala und im Rest des Landes ist sehr ernst.“

Schweden ringt seit Jahren mit der grassierenden Bandenkriminalität, immer wieder gibt es Schüsse und vorsätzlich herbeigeführte Explosionen. Dabei sterben regelmäßig Menschen, häufig junge Männer oder Minderjährige.

Es wird vermutet, dass der Großteil der Morde mit einem internen Konflikt innerhalb des sogenannten Foxtrot-Netzwerks zu tun hat, in dem zwei Flügel der Gang sich gegenseitig bekämpfen. Im Zentrum des Konflikts soll der mit Haftbefehl gesuchte 36-jährige Rawa Majid stehen, der das Netzwerk anführt.

Majid ist in Schweden unter dem Namen „Der kurdische Fuchs“ bekannt und soll sich mit einem 33 Jahre alten anderen führenden Mitglied des Netzwerks, Ismail Abdo („Erdbeere“), überworfen haben. Beide sollen sich in der Türkei versteckt haben. Viele der Gewalttaten richten sich nach Angaben der Polizei gegen Verwandte von Bandenangehörigen. (lem)