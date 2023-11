Wolfgang Ischinger im Gespräch „Den Luxus des sicherheitspolitischen Weiterwurstelns können wir uns nicht leisten!“

Herr Ischinger, Sie schauen auf ein halbes Jahrhundert diplomatischer Erfahrung zurück. Können Sie angesichts der vielen Krisen und Kriege, die wir derzeit erleben, noch schlafen?

Natürlich bin ich mit Blick auf die deprimierende Weltlage zutiefst besorgt. Es kommen zu viele Konflikte zusammen, der andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Hamas-Terrorangriff im Nahen Osten mit all seinen regionalen und womöglich globalen Folgen, die weiter instabile Lage im Kaukasus, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. Von den Kriegen und Konflikten in Afrika oder im asiatisch-pazifischen Raum gar nicht zu sprechen.