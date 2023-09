Zehn Explosionen auf der Krim Ukraine beschädigt bei Angriffen auf Sewastopol zwei russische Kriegsschiffe

Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim sind in der Nacht auf Mittwoch offiziellen russischen Angaben zufolge zwei Kriegsschiffe beschädigt worden.

„Durch Treffer von gegnerischen Marschflugkörpern haben zwei in Reparatur befindliche Schiffe Schäden erlitten“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen mit.

In der Nacht seien ein großes russisches Landungsschiff und ein U-Boot getroffen worden, sagte Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

24 Verletzte nach Angriffen auf Sewastopol-Werft

Zuvor hatte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew mitgeteilt, bei der Attacke seien 24 Personen verletzt worden, vier davon seien in einem kritischen Zustand.

Russischen Angaben zufolge hat es gegen 3 Uhr nachts insgesamt zehn Explosionen in der Hafenstadt gegeben. Die Flugabwehr habe sieben Marschflugkörper abgeschossen.

Zudem seien drei bei dem Angriff auf die Marinewerft Ordschonikidse eingesetzte Wasserdrohnen vernichtet worden, so die russische offizielle Angabe.

Sewastopol auf der Krim Die Stadt Sewastopol auf der Krim, die der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow 1954 der Ukraine überlassen hat, ist seit dem 18. Jahrhundert der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. In der Stadt wohnen mehr als 400.000 Menschen. Der Hafen von Sewastopol auf der Krim am 29. April 2022. © picture alliance/dpa/Maxar Technologies

Doch offensichtlich trafen mehrere Sprengkörper ihr Ziel. Ukrainische Medien hatten bereits in der Nacht Bilder der brennenden Werft veröffentlicht. US-Militärblogger zufolge ist das U-Boot „Rostow-am-Don“ der Kilo-Klasse und das Landungsschiff „Minsk“ der Ropucha-Klasse getroffen worden.

2014: Annexion der Krim durch Russland

Russland hat die ukrainische Krim bereits 2014 annektiert, was international nicht anerkannt ist. Damals waren die Massenproteste gegen den prorussischen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, auf dem Maidan, dem zentralen Platz in Kiew, in Gewalt umgeschlagen. Janukowitsch floh und wurde vom Parlament für abgesetzt erklärt.

Innerhalb weniger Tage besetzten bewaffnete Männer das Regionalparlament auf der Krim und hissten die russische Flagge. Die Regierung in Moskau annektierte nach einer Volksabstimmung im März 2014 die Halbinsel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wiederholt erklärt, Ziel sei es, nicht nur die russisch besetzten Gebiete auf dem Festland, sondern auch die Halbinsel Krim wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen.

Moskau ist bei der von Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 befohlenen Invasion weit von seinen ursprünglichen Kriegszielen entfernt. Die russische Armee musste mehrere Niederlagen einstecken und verteidigt sich derzeit gegen Kiews Gegenoffensive im Süden der Ukraine.

Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn massive Waffenhilfe aus dem Westen bekommen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Deutschland weitere 20 Schützenpanzer vom Typ Marder zur Verfügung gestellt hat. Außerdem bekam die Ukraine zwei weitere Minenräumpanzer Wisent. Das geht aus der Liste der Bundesregierung über Militärhilfe für die Ukraine hervor, die aktualisiert wurde.

Auch 1,2 Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen sowie 3000 Schuss Artilleriemunition vom Kaliber 155 Millimeter gehörten zum Paket. Zudem wurden der Ukraine 20 Drohnen sowie schwere und leichte Fahrzeuge übergeben. (dpa, Tsp, Reuters)