Zeichen militärischer Probleme? Russlands große Parade zum „Tag des Sieges“ fällt spärlich aus

Am „Tag des Sieges“ rollen normalerweise mehrere T-34-Panzer aus sowjetischer Produktion über den roten Platz in Moskau - der Uralt-Panzer ist ein Symbol des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. In diesem Jahr soll nur ein einziger von ihnen zu sehen gewesen sein, gefolgt von deutlich weniger gepanzerten Fahrzeugen als üblich. Das berichtet unter anderem die „New York Times“ (NYT).

Laut dem Open-Source-Portal Oryx hat Russland über den gesamten Kriegsverlauf fast 2000 Panzer in der Ukraine verloren. Im vergangenen Jahr fuhren Soldaten noch mit modernen T-90-Panzern sowie T-72-Panzern als Teil der Parade über den Roten Platz.

Alles in allem sei es eine spärliche Veranstaltung gewesen, vergleicht man sie zu dem riesigen Militär-Spektakel der vergangenen Jahre: Statt 11.000 Soldaten sollen Berichten zufolge dieses Jahr nur 8000 über den roten Platz marschiert sein. Auch gab es offenbar keine Überflüge der Luftwaffe.

Zudem soll die Live-Übertragung deutlich kürzer ausgefallen sein als in den Jahren zuvor. Außerdem sei nicht aus der Luft aufgenommen worden, da Drohnen über Moskau zurzeit verboten seien. In mehr als 20 Städten soll ganz auf die Militärparade verzichtet worden sein.

Auf Twitter machen sich Nutzer derweilen über die Spärlichkeit der Parade lustig:

Offiziell wurden im Vorfeld häufig Sicherheitsbedenken als Grund für die Absagen genannt. Analysten jedoch vermuten, dass die Angst vor Unruhen im Land mit der Entscheidung zu tun habe.

Die „NYT“ zitierte zudem einen russischen Journalisten der Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“, der Angst davor habe, dass „Leute von der Front abgezogen werden, um an der Parade teilzunehmen“ - zu einer Zeit, in der immer wieder über den möglichen Ressourcenmangel und hohe Verluste der Russen berichtet wird.

Die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ vermutete vergangene Woche, der Kreml versuche durch das Absagen der Paraden, den schlechten Zustand des russischen Militärs zu kaschieren.