Investigative Meisterdiebe und „NSU“-Akten Aktensperre - gesprengt

Anfangs hieß es, die Akten in Hessen sollten 120 Jahre unter Verschluss bleiben. Im Jahr 2134, wenn allenfalls Urenkel Betroffener und Beteiligter am Leben wären, dann sollten Öffentlichkeit und Forschung Einblick in diese staatlichen Dokumente zum rechtsradikalen Untergrund „NSU“ erhalten. Warum will der Staat Information zu rassistischen Serienmördern unter Verschluss halten? Der Schutz von V-Leuten sie zentral, hieß es, von in die Szene eingeschleusten Informanten der Ermittler. Wirklich nur das? Angesichts massenhafter Proteste hatte das Land Hessen den Zeitraum der Sperre 2019 auf 30 Jahre reduziert. Wer damals gerade Geschichte studierte, würde so etwa im Alter von 50 Hoffnung auf Zugang zum Archiv haben.

Jetzt haben sich zwei Akteure einen Zeitsprung rausgenommen und Jahrzehnte der Sperrung überwunden. Das Internet-Forum „Frag den Staat“ und das „ZDF Magazin Royale“ des Comedians und Talktalents Jan Böhmermann haben offenbar als geheim klassifizierte Dokumente aus Hessen zur Terrororganisation NSU öffentlich gemacht. Sie glauben, sagen sie auf der eigens eingerichteten Website https://nsuakten.gratis/, dass sie Öffentlichkeit das Recht habe „zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht“. Diese Auffassung werden viele teilen, nicht zuletzt Innenministerin Faeser, die im März 2022 schon sagte, dass sie keine Bedenken dabei hätte, die Dokumente ans Licht zu holen. Von höherer Stelle als dieser könnte es kaum ein – gefühltes - Plazet geben.

Anders als bei mancher Wikileaks-Aktion, wobei das Ergatterte mitunter wie massenhafter Datenmüll in den öffentlichen Raum geschüttet wurde, beteuern die Datendetektive hier, die Akten seien zum Schutz der Quellen vollständig abgetippt worden. Man habe die Inhalte – darunter der Abschlussbericht der Untersuchung vom September 2014 - in neue Dokumente gefüllt, damit sich keine digitalen Spuren finden, steht auf der Plattform.

Der „Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV Hessen“ mit dem Vermerk „amtlich geheim gehalten“ ist so erschütternd wie ernüchternd, und Zeugnis nicht von Komplott sondern von Versagen – was an sich längst klar war. Hundert von Aktenstücken galten laut Bericht als „vermisst“, Ermittlern fehlte es an Koordination und der Fähigkeit, aus gesammeltem Daten Schlüsse zu ziehen, schon gar in Richtung Rechtsradikalismus. Namen aus dem NSU-Umfeld tauchen auf, auch der Name des Mannes, der 2019 Kassels Regierungspräsident Lübcke ermordete. Kombiniert wurde nichts. „In den Akten nichts Neues“ – das scheint die Neuigkeit, die die Heimlichtuerei noch sinnloser macht. Dem dringend benötigten Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat hilft da eher eine Aktenbefreiung als ein unnötiger Aktentresor, der Gerüchte potenziert.

Bemerkenswert ist die Rolle privater Rechercheure in dem Fall. Wieder einmal war der Comedian investigativ tätig, ein Mann, dessen „Magazin Royale“ mit ironischem Boulevardnamen, eher nach Prominentenklatsch klingen soll – perfekte Tarnung, scheint es, für Enthüllungsjournalismus. Das kann nicht nur Aktenhüter zum Nachdenken bringen, sondern auch Medienmacher.

