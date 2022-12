Jubiläum der Hilfe Jubiläum der Hilfe

Der Tagesspiegel war schon immer mehr als eine Zeitung. Die Mitarbeitenden in Verlag und Redaktion und auch unsere Leser:innen haben seit der ersten Ausgabe 1945 immer wieder ein Bedürfnis verspürt: Auf Nachrichten proaktiv zu reagieren und selbst humanitär Verantwortung zu übernehmen.

Eine traditionelle Hilfe feiert jetzt ein besonderes Jubiläum. Drei Jahrzehnte schon sammeln der Tagesspiegel und seine Leser:innen anlässlich der Weihnachtszeit Spenden vor allem für Menschen in Berlin, Brandenburg, aber auch im Ausland.

Und immer dann, wenn Kriege oder Naturkatastrophen die Welt erschüttern, organisieren wir zudem mit Partnern wie der Deutschen Welthungerhilfe internationale Aktionen, beispielsweise nach dem Tsunami (2004/5, Erlös: 550.00 Euro). Für die Opfer des Krieges in der Ukraine sammelten wir 2022 rund 600.000 Euro für regionale Hilfen und eine Großaktion mit dem Bündnis Entwicklung Hilft.

So fing alles an

Los ging alles Anfang der 1990er Jahre mit der Weihnachtshilfe für Kinder, mit Spendenaktionen für Obdachlose. In der Nachwendezeit wurden Weihnachtbäumchen zu grenzenüberwindenden Symbolen der Hilfe, täglich öffneten wir in der Zeitung Charity-Adventskalendertürchen.

Freitag, 24. Dezember 1993:



Warme Kleidung für die kalten Tage - Tannenbäume verbinden Ost und West. (...) Eine solch unbürokratische Notunterkunft für Wohnungslose hat der Bezirk (Tiergarten) gemeinsam mit dem Diakonischen Werk in einer ehemaligen Turnhalle an der Turmstraße eingerichtet. 30 bis 40 Menschen, die auch eine Mahlzeit erhalten, können dort seit dem 1. Dezember zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr ein Dach über dem Kopf finden.

660.000 Deutsche Mark kamen bei der Premiereaktion zusammen. In jenen Jahren hatte der „Wahnsinn!“ Mauerfall und seine Folgen die Welt bewegt. Immer greift der Tagesspiegel bei seiner Weihnachtsaktion aktuelle Bedürfnisse der Zeit auf. So halfen wir nach Mauerfall das zu retten, was weggekürzt werden sollte, wie Jugendclubs, Begegnungsstätten. Wir unterstützen Kinderschutz, Integration. Wir gucken dahin, wo andere wegschauen - für Kinder und Tiere kann man leichter Spenden generieren als für Bedürftige in Gefängnissen, in Drogenentzugskliniken. Im Anfangsjahr der Weihnachtshilfe war zu lesen:

Mittwoch, 8. Dezember 1993

Treffen kann es jeden. 1200 Menschen in Berlin sind nach Angaben von Medizinern bereits schwer ans Aids erkrankt. Aus Unwissenheit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit. Etwa 25000 Berliner haben sich infiziert, ohne es unbedingt zu wissen - so lauten weitere Schätzungen. Einen positiven Aids-Test haben 5000 Menschen verkraften müssen. 1000 Berliner sind schon an den Folgen der Immunschwächekrankheit gestorben. Zahlen, hinter denen sich grausame Schicksale verbergen.

So konnten „Tagesspiegel-Leser den größten Weihnachtswunsch von Berliner Einrichtungen erfüllen“, über die Spendenaktion Workshops der Berliner Aids-Hilfe für Erkrankte finanzieren. Ein Beispiel von mehr als eintausend einzelnen Spendenprojekten, an die der Tagesspiegel in 30 Jahren mehr als 10 Millionen Euro spendete. Jedes Jahr waren meist zwischen 12 und 60 Projekte dabei.

Spenden fast 1:1 in die Projekte

Die Erlöse gehen bei „Menschen helfen!“ immer fast komplett an die Projekte. Denn die vier federführend im Verein Mitarbeitenden und die weiteren Mitglieder sind während der Arbeitszeit oder ehrenamtlich für den Spendenverein aktiv. Honorar- und andere Ausgaben fallen nur in geringer Höhe an, etwa für das Controlling der Vereine, wie sie das Geld verwendeten.

Schon immer haben wir, haben Sie, liebe Leser:innen, bei der Hilfe über die Stadtgrenzen hinausgeschaut. Wie 1994 bei der Aktion mit dem Sender Freies Berlin und dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Da brachte „allein ein Fussball mit den Unterschriften der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1974“ 3000 Deutsche Mark für den guten Zweck.

Montag, 29. August 1994:

Aufgerüttelt durch Berichte von den Massakern, der Massenflucht und grassierender Epidemien (Ende Juli starb in den Lagern alle drei Minuten ein Kind), halfen die Berliner und Brandenburger in einer Aktion, die ihresgleichen sucht.

Erfolgreichste Sammelaktion für UNO-Flüchtlingshilfe Stefan Telöken, 1994, Sprecher des Flüchtlingswerks UNHCR

Unternehmen, Kirchengemeinden, Leser:innen spendeten, und die „Tagesspiegel-Aktion für Ruanda-Flüchtlinge bringt Rekordergebnis“: Berliner und Brandenburger spenden mehr als sechs Millionen DM. ,Das ist die bei weitem größte und erfolgreichste Sammelaktion, die es je für die UNO-Flüchtlingshilfe gab“, (...) bewertet der Bonner Sprecher des UNO-Flüchtlingswerks UNHCR, Stefan Telöken, die Hilfsbereitschaft. Die Leser und Hörer haben genausoviel Geld gespendet, wie ansonsten in der ganzen Republik zusammengekommen ist. Die Aktion sei zu einer regelrechten ,Bürgerbewegung’ geworden.“

Eine Bürgerbewegung der Nächstenliebe löst die Tagesspiegel-Weihnachtsaktion immer in ihrer Heimatregion aus. Wenn wir in unserer Spendenserie einzelne gefährdete oder innovative Projekte stellvertretend für alle ausgewählten vorstellen, helfen die Leser:innen nach der Lektüre „auch ganz persönlich. Sie spenden Musikanlagen, Kleidung, Bücher“:

Dienstag, 21. Dezember 1999:

Der Wagen von Frank Priebe steht kaum still. „Letztens habe ich fast zwanzig Tagesspiegel-Leser besucht, die Sachen für unsere Einrichtung abgeben wollten. Und die Leute geben wirklich aus ehrlichem Herzen’“, freut sich der Kraftfahrer der Kreuzberger Kirchengemeinde zum Heiligen Kreuz. Das Langzeit-Wohnprojekt mit medizinischer Versorgung ist nicht die einzige Einrichtung, die von der Großzügigkeit unserer Leser profitiert. Bis gestern sind schon über 300000 Mark auf dem Tagesspiegel-Konto für die Obdachlosen-Weihnachtshilfe eingegangen. Doch unsere Leser zücken nicht nur das Portemonnaie. „Das Echo ist sehr erfreulich“, sagt Rainer Deiters, Mitarbeiter im Weglaufhaus für Menschen, die es in psychiatrischen Kliniken nicht mehr ausgehalten haben.

„Fünf, sechs Anrufe“ gingen in der Villa Stöckle ein, nachdem der Bericht erschienen war. Seit Anfang Dezember haben wir unseren Lesern jeden zweiten Tag eine der zwölf ausgewählten Institutionen vorgestellt - dazu gehören ein Hilfsprojekt mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Türkischen Bund für die Erdbebenopfer in Izmit, auf ambulante medizinische Versorgung spezialisierte Hilfsorganisationen sowie Vereine, die etwa von Zuhause geflüchteten Frauen und Mädchen helfen.

Die Leser haben sich die Rufnummer selbst besorgt Rainer Deiters, 1999, Weglaufhaus

Einen Leser aus Spandau hat das Schicksal der Menschen im Weglaufhaus besonders beeindruckt. „Der Mann hat seine Musikanlage mit dem Auto selbst vorbei gebracht“, sagt Rainer Deiters. Die Leser haben sich die Rufnummer selbst besorgt, im Artikel hatten wir sie bewusst nicht veröffentlicht.“



Hans Wall lädt zum Gänsebraten ein

Beinahe jedes Jahr bieten Firmen auch Einrichtungsgegenstände an, da bei manchen Runden zum Beispiel vor allem Möbel oder Küchen als Wunsch angegeben werden. Wer immer im Frühjahr wieviel Geld aus dem Topf erhält, entscheidet der Spendenverein. Auch Berlins Banken wie die Berliner Bank und die PSD Bank unterstützten „Menschen helfen!“. Hans Wall finanzierte den Kinderkrankenschwestern vom Externen Pflegedienst das Auto für die Hausbesuche und lud das Personal hinter den Kulissen jahrelang zum Gänsebratenessen ein.

Erst prüfen wir die Bewerber

Eva Herlitz, die verstorbene Schöpferin der Buddy Bären, kannte „Menschen helfen!“ auch genau. Sie wusste, dass wir - bis zur Corona-Pandemie - immer im Herbst öffentlich ausschreiben, so dass sich mildtätige und gemeinnützige Vereine, freie Träger, Ehrenamtsinitiativen bewerben können. Tagelang saßen die federführenden Mitarbeiter:innen im Bedarfsbüro zusammen, gewichteten, prüften, entschieden. Wer es nicht in die Runde der bedachten Projekte schaffte, der oder die hatte Glück, wenn Eva Herlitz hinterher aus den Unterlagen Projekte heraussuchte. Der Dank von allen Seiten war groß. Auch im Spendenverein bekommen wir Torten, selbstgemalte Bilder von Kindern, Erste-Hilfe-Koffer der Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Statt Einzelpersonen will der Spendenverein lieber Dachverbände unterstützen.

Freitag, 11. Februar 2000:

Spenden der Tagesspiegel-Weihnachtshilfe 1999 an zwölf Obdachloseneinrichtungen übergeben - Dank an die Leser: Als die Summe ausgesprochen wurde, die auf dem Scheck steht, ging ein Raunen durch die Runde. "Das ist ja Wahnsinn", entfuhr es einer Frau, und dann brandete spontan Beifall auf. Nein, mit 53899,54 Mark hatte keiner der Vertreter der zwölf Obdachlosen-Einrichtungen gerechnet. Doch die Leser des Tagesspiegels hatten sich wieder "als sehr großzügig erwiesen", wie Verlags-Geschäftsführer Rolf Aschermann bei der Spendenübergabe im Cafe der Kreuzberger Kirche zum Heiligen Kreuz sagte: rund 650000 Mark sind zusammengekommen.

Immer wieder unterstützen wir aus dem Spendenverein heraus auch spontan als Zeitung Berliner Aktionen. So halfen Leser:innen nach dem Tod des kleinen Dersu der Aktion „Weg mit dem toten Winkel“. Am 5. Mai 2004 konnten wir vermelden, dass Leser:innen in zwei Wochen bereits mit 7700 Euro die Anschaffung von rund 50 der besonderen Lkw-Spiegel ermöglichten; eine Aktion des Unternehmers Martin Keune.

Ein Vierteljahrhundert Hilfe

Die Freude war auch später groß, als wir am 30. 11. 2006 berichteten: „Wir möchten uns bei Ihnen, dem Tagesspiegel, von ganzem Herzen für die Unterstützung und Hilfe bedanken“, schrieben Hannah, Anne und Leon Fritz - ihnen half die Berliner Schreibaby-Ambulanz. Groß feierten wir dann die 25 Jahre Spendenaktion.

Die Aktion ist ein Teil von Berlin Elke Breitenbach, 2018, Sozialsenatorin

Sonnabend, 20.4.2018:

Ulrike Teschke, Mitglied der Tagesspiegel-Geschäftsführung und auch im Verein, ist den Lesern des Tagesspiegel „sehr dankbar“ (...). „Diese Spendenaktion ist bundesweit einmalig, darauf können wir sehr stolz sein.“ Für Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) „ist diese Aktion längst ein Teil von Berlin geworden“. Die Unterstützung von Obdachlosen-Projekten ist im Jubiläumsjahr ein Schwerpunkt. Lorenz Maroldt, einer der beiden Chefredakteure des Tagesspiegel und einer der beiden Vereinsvorsitzenden, betont, dass im Verlauf der Jahre in die Arbeit des Spendenvereins „Vertrauen aufgebaut wurde“.

Kooperationen fürs Gemeinwohl, die ging der Tagesspiegel auch mit dem Zirkus Roncalli ein, so konnten Heimkinder, von denen wir über die Spendenaktion wussten, Weihnachten in den Zirkus. Schon der erste Kältebus der Stadtmission wurde von der Tagesspiegel-Aktion ermöglicht.

Die Stadtmission schlug „Menschen helfen!“ für den Berliner Unternehmerpreis „Engagiert in Berlin“ vor. 2017 gewann ein vom Tagesspiegel unterstütztes Projekt, wir wurden Zweite. 2018 kam das Verlagshaus mit „Menschen helfen!“ auf den ersten Platz und wurde vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit der Mendelssohn-Medaille ausgezeichnet.



Jetzt geht es in die 30. Runde. Jeden Werktag bis Weihnachten stellen wir ihnen Projekte stellvertretend für die insgesamt 33 vor. Und sagen jetzt schon Danke - für Ihre Sammlungen von Klassen, bei Geburtstagen und Hochzeiten. Sogar Nachlässe bekommen wir. Und Briefe von Kindern. Danke für drei Jahrzehnte gemeinsam gutes Tun.



