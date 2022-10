Käffchen mit Berlins Hipster-Pfarrer Gottesdienst auf drei Rädern

Kennen Sie dieses neue Kirchmobil? Heißes Teil, kommt aus Berlin-Staaken, sieht aus wie ein italienisches Kaffee-Gefährt, wo es den Espresso mit einer Prise Gott gibt. Pfarrer Viktor Weber erzählte jetzt im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau gleich mal die Geschichte dazu. Los geht’s. Anschnallen!

In Italien gibt’s diese kleinen Autos auf drei Rädern, „Ape“ genannt. Und in Berlin-Staaken suchte die Kirche nach einer Möglichkeit, „positiv auffallend mit Menschen ins Gespräch zu kommen“, erzählte jetzt Pfarrer Weber.

Der Berliner Pfarrer - bekannt auch als „Hipster-Pfarrer“ aus dem Tagesspiegel Checkpoint und dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau - experimentiert immer wieder erfrischend rum: Er organisiert Techno-Predigten oder Tiergottesdienste in Staaken, lädt zur Schlager-Predigt oder stellt sich im „Ich bin Pfarrer“-Pulli an die Imbissbude, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das alles spricht sich munter herum in der Pfarrszene. Längst wird man in anderen Städten angesprochen („Und wie macht der das jetzt genau?“).

Aber zurück zum Gottesdienst auf drei Rädern in Staaken, gelegen am Berliner Stadtrand zwischen Großsiedlung und Einfamilienhausidyll. „Wir würden zwar gerne speziell dafür eine Kaffee-Ape mit richtiger Barista-Kaffeemaschine beantragen , doch das ist etwas kompliziert und dauert.“ Und teuer ist’s auch: 30.000 Euro. Also griff man auf den vorhandenen Fuhrpark zurück.

On tour mit dem Gemeindebrief

„Da es in unserer Gemeinde jedoch bereits eine Ape gibt (sie gehört unserem Inklusionsbetrieb „Pi8-Catering„), haben wir einfach ein paar Magnetwände bestellt und wollen nun mit einer Kanne Kaffee sowie einem Stehtisch mit Gemeindebrief, Flyer etc. on tour gehen“, so Weber. „Wir laufen uns sozusagen warm, bis die richtige Ape eines Tages da ist. Ganz nach dem Motto: lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.“

Los ging’s jetzt in Staaken – oben das erste Foto aus dem Pillnitzer Weg 8 (dafür steht ja das Kürzel Pi8). Und hier das Gefährt noch mal in aller Schönheit.

P.S.: Die Ape ist in der Tat ein christlich-göttliches Gefährt, erzählt mir Weber und bringt es so humorig auf den Punkt, dass ich prompt mein Mützchen ziehe: „Es hat drei Räder (es klingelt sicher: die Dreieinigkeit) und man braucht Gottes Geleit, um sie fahren zu können. Kaffee, Gespräche und einen Segen gibt es für umsonst, aber nicht vergeblich.“

