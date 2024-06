Kalenderblatt Was geschah am 1. Juli?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juli 2024

Namenstag

Dietrich, Eckart

Historische Daten

2009 - Während einer Verhandlung am Dresdner Landgericht wird eine Ägypterin vom Angeklagten mit 18 Messerstichen getötet. Marwa El-Sherbini hatte den Russlanddeutschen wegen rassistischer Beleidigungen angezeigt. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt.

1999 - Beim Absturz einer Seilbahn-Gondel sterben am Pic de Bure bei Grenoble in Frankreich alle 20 Insassen.

1989 - Unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ feiern etwa 150 Techno-Fans auf dem Kurfürstendamm in Berlin die erste Love-Parade.

1979 - Das japanische Unternehmen Sony bringt den ersten Walkman (TPS-L2) auf den Markt.

1904 - Der Verein TSV Bayer 04 Leverkusen wird unter dem Namen „Turn- und Spielverein der Farbenfabrik vorm. Friedrich Bayer & Co. 1904 Leverkusen“ gegründet. Die Fußballabteilung entsteht 1907.

Geburtstage

1989 - Kevin Kühnert (35), deutscher Politiker, SPD-Generalsekretär seit 2021, Vorsitzender der Jusos 2017-2021

1949 - John Farnham (75), australischer Popsänger („Pressure Down“, „Don't You Know It's Magic“)

1899 - Charles Laughton, britisch-amerikanischer Schauspieler („Zeugin der Anklage“), gest. 1962

1804 - George Sand, französische Schriftstellerin („Nanon“, „Ein Winter auf Mallorca“), gest. 1876

Todestage

2004 - Marlon Brando, amerikanischer Schauspieler („Der Pate“, „Endstation Sehnsucht“, „Die Faust im Nacken“), geb. 1924

© dpa-infocom, dpa:240701-930-159802/1

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.