Kalenderblatt Was geschah am 17. Juni?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juni 2024

Namenstag

Euphemia

Historische Daten

1994 - In Los Angeles wird Ex-Footballstar O. J. Simpson nach einer dramatischen Verfolgungsjagd als Verdächtiger für den Mord an seiner Ex-Frau und deren Freund verhaftet.

1989 - Eine Iljuschin 62 der DDR-Fluggesellschaft Interflug verunglückt beim Start vom Flughafen Schönefeld bei Berlin. 19 der 113 Insassen sowie zwei Feldarbeiter werden getötet.

1954 - In Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR im Jahr zuvor feiert die Bundesrepublik erstmals den «Tag der Deutschen Einheit». Der 17. Juni bleibt bis 1990 gesetzlicher Feiertag.

1944 - Die Republik Island wird gegründet. Bis dahin hatte Island den Status eines souveränen Königreiches und war in Personalunion mit Dänemark verbunden.

1939 - In Frankreich wird der Mörder Eugène Weidmann als letzte Person öffentlich mit der Guillotine hingerichtet.

Geburtstage

1979 - Walid Abu al-Khair (45), saudi-arabischer Menschenrechtsaktivist und Anwalt, seit 2014 in Haft, Alternativer Nobelpreis 2018

1964 - Michael Groß (60), deutscher Schwimmer, drei olympische Goldmedaillen

1939 - Gerhard Fels (85), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln 1983-2004, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung («Wirtschaftsweise») 1976-1982

Todestage

2019 - Gloria Vanderbilt, amerikanische Millionenerbin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Malerin, geb. 1924

2009 - Ralf Dahrendorf, deutsch-britischer Soziologe und Politiker, EG-Kommissar 1970-1974, Direktor der London School of Economics 1974-1984, geb. 1929

