Kalenderblatt Was geschah am 2. Juli?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juli 2024

Namenstag

Wiltrud

Historische Daten

2004 - Der Bundestag billigt mit den Stimmen der rot-grünen Koalition und der Mehrheit der Union die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV). Das neue Arbeitslosengeld II tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft.

1994 - In Medellin wird der kolumbianische Fußball-Nationalspieler Andres Escobar erschossen. Grund war vermutlich ein Eigentor Escobars. Bei der Fußball-WM hatte Kolumbien gegen die USA 1:2 verloren.

1989 - Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen gewinnt bei der EM im eigenen Land erstmals den Titel mit einem 4:1-Erfolg gegen die favorisierten Norwegerinnen.

1964 - In den USA unterzeichnet Präsident Lyndon B. Johnson das von seinem Vorgänger John F. Kennedy in die Wege geleitete Bürgerrechtsgesetz, das die gesellschaftliche Trennung zwischen Schwarzen und Weißen beendet.

1839 - Aus ihrer Heimat entführte Afrikaner bringen das spanische Sklavenschiff „La Amistad“ in der Nähe von Kuba unter ihre Kontrolle und töten die meisten Besatzungsmitglieder. In einem spektakulären Prozess werden die Rebellen später in den USA vom Vorwurf der Meuterei und des Mordes freigesprochen.

Geburtstage

1974 - Robert Thalheim (50), deutscher Regisseur („Am Ende kommen Touristen“, „Netto“)

1959 - Iris Radisch (65), deutsche Journalistin und Kritikerin (Literatur-Talkshow „Das literarische Quartett“)

1929 - Imelda Marcos (95), philippinische Politikerin, Ehefrau des 1989 gestorbenen philippinischen Diktators Ferdinand Marcos, Mutter des amtierenden Präsidenten Ferdinand Marcos Jr.

1714 - Christoph Willibald Gluck, deutscher Komponist („Orpheus und Eurydike“), gest. 1787

Todestage

2019 - Costa Cordalis, griechischer Schlagersänger („Carolina, komm“, „Anita“), geb. 1944

