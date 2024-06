Kalenderblatt Was geschah am 28. Mai?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Mai 2024

Namenstag

Germanus, Wilhelm

Historische Daten

2014 - Der deutsche Astronaut Alexander Gerst startet mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS.

2009 - Im Ausland entführte Deutsche müssen die Kosten für ihre Befreiung grundsätzlich erstatten, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

1999 - Bei seiner Abschiebung aus Deutschland kommt ein 30-jähriger Sudanese ums Leben. Der an Händen und Füßen gefesselte Mann stirbt an Bord einer Lufthansa-Maschine.

1959 - Der US-Raumfahrtbehörde Nasa gelingt es, zwei Affen nach einem 15-minütigen Weltraumflug mit einer «Jupiter»-Rakete lebend und unverletzt zu bergen.

1934 - In Corbeil, einem kleinen Ort in der kanadischen Provinz Ontatario, kommen die weltweit ersten überlebenden Fünflinge zur Welt. Die Schwestern werden den Eltern weggenommen und im «Quintland-Theme Park» zur Schau gestellt.

Geburtstage

1974 - Jörg Butt (50), deutscher Fußballspieler (Hamburger SV 1997-2001, Bayer Leverkusen 2001-2007)

1944 - Gladys Knight (80), amerikanische Sängerin («I Heard It Through the Grapevine», «Licence to Kill»)

1944 - Rudy Giuliani (80), amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York 1994-2001

1924 - Alfonso Prinz zu Hohenlohe, deutsch-spanischer Adliger, Gründer des «Marbella-Club» in den 50er-Jahren, gest. 2003

Todestage

1849 - Anne Brontë, britische Schriftstellerin («Agnes Grey», «Wildfell Hall»), geb. 1820

© dpa-infocom, dpa:240520-99-96040/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.