Kampagne ja, Auszahlung nein Wann kommt endlich die Energiepreispauschale?

Und täglich grüßt das Murmeltier: Immer wieder heißt es derzeit aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass sie jetzt endlich kommen soll, die einmalige Energiepreispauschale von 200 Euro für Studierende. Nur davon, dass jetzt endlich Geld ausgezahlt wird, hört man leidlich wenig. Einen neuen Vorstoß hat es am Dienstag gegeben: Die Info-Website www.einmalzahlung200.de, auf der sich Studierende registrieren können, wurde freigeschaltet; von Mittwoch an sollen sie sich auch an eine Hotline wenden können.

3,5 Millionen Studierende und Fachschüler:innen haben Anspruch auf das Geld, auf Social Media bringen sie seit Monaten ihre Ungeduld zum Ausdruck. „Wir wissen, dass die jungen Menschen auf das Geld warten“, erklärte die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zum Start einer Infokampagne in Berlin. Der Bund habe die Plattform mit Sachsen-Anhalt zusammen aufgebaut und damit seine Hausaufgaben gemacht, sagte die Ministerin, nun seien die Länder am Zug.

Sachsen-Anhalt soll in der neunten Kalenderwoche mit der Auszahlung beginnen und damit der Pilot der Länder sein. Wann die anderen Länder folgen? Das steht noch in den Sternen.

Sie verstehe die Ungeduld von Studierenden und Fachschüler:innen, sagte die bildungspolitische Sprecherin der FDP, Ria Schröder, dem Tagesspiegel und schießt auch gegen die Länder: „Warum die Bundesländer dann noch auf den letzten Ministerpräsidenten warten wollen, bevor die jungen Menschen das Geld bekommen, erschließt sich mir überhaupt nicht.“ Es sei schlimm genug, dass die Studierenden in den Bremser-Ländern warten müssten, „aber es kann nicht sein, dass dafür jetzt alle bis Mitte März zum Däumchendrehen verdonnert werden“.

Die Opposition sieht den Fehler bei der Ministerin: Sie reihe eine Zwischenstandmeldung an die nächste, sagte Thomas Jarzombek, der bildungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, dem Tagesspiegel. „Es ist einfach nur bitter und frustrierend für alle, die dringend auf das Geld warten. Die junge Generation hat bei Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger offensichtlich keine Priorität.“

Das ganze Projekt sei ein tragisches Beispiel für „wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht“, sagte Nicole Gohlke, die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion die Linke, dem Tagesspiegel. „Wie man die Studierenden, die bereits vor der Energiekrise jeden Euro umdrehen mussten, so alleinlassen kann, ist skandalös.“ Gohlke ärgert sich auch über die Höhe der Pauschale. „Die Studierenden warten monatelang ohne verlässlichen Zeitplan auf eine Einmalzahlung, die für viele gerade einmal die Mehrkosten von einem oder zwei Monaten abdecken können wird.“

