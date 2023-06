Kann Ozempic Leben retten? Wie die Abnehmspritze alles verändert

„Am Anfang war es einfach nur schrecklich“, so erinnert sich Sarah P. an die ersten Wochen mit dem neuen Medikament. Die Hausärztin hat ihr Ozempic verschrieben, dessen Wirkung ihr zunächst hart zusetzt. Sodbrennen, beständiges Aufstoßen, Magenkrämpfe, die Freude am Essen ist mit einem Schlag verflogen. Als ihr Freund Fleisch auf den Grill legt, ist sie überzeugt, es müsse verdorben sein. An manchen Tagen muss sie sich krankschreiben lassen. „Schon das ständige Rülpsen war im Kundenservice ein Problem“, sagt sie.