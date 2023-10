Kann Ozempic Leben retten? Wie die Abnehmspritze ein Leben verändert

„Am Anfang war es einfach nur schrecklich“, so erinnert sich Sarah P. an die ersten Wochen mit dem neuen Medikament. Ihre Hausärztin ihr hat ihr Ozempic verschrieben, dessen Wirkung ihr zunächst hart zusetzt. Sodbrennen, beständiges Aufstoßen, Magenkrämpfe, die Freude am Essen ist mit einem Schlag verflogen. Als ihr Freund Fleisch auf den Grill legt, ist sie überzeugt, es müsse verdorben sein. An manchen Tagen muss sie sich krankschreiben lassen. „Schon das ständige Rülpsen war im Kundenservice ein Problem“, sagt sie.

Doch Sarah P. macht weiter. Die junge Frau wiegt 107 Kilo, die „Abnehmspritze“ ist ihre Hoffnung. Woche für Woche nimmt sie den Pen und spritzt sich mit feiner Nadel den Wirkstoff Semaglutid in den Bauch. Nach und nach lassen die Beschwerden nach, sie kann die Dosierung steigern. Und dann passiert, was sie selbst nicht für möglich gehalten hat: Sarah P. nimmt ab, ohne spezielle Diät, ohne quälenden Hunger. Heute, ein halbes Jahr später, hat sie 33 Kilo verloren – und mit ihnen ein ganzes Bündel an Problemen.

„Dass jemand mit Semaglutid so viel Gewicht verliert, ist ungewöhnlich, kommt aber immer wieder vor“, sagt der Adipositasforscher Mathias Blüher, er spricht von einem „Meilenstein in der Adipositas-Therapie“. Zudem ist abzusehen, dass noch weiter entwickelte Wirkstoffe einen Abnehmerfolg wie den von Sarah P. zum Regelfall werden lassen. Eine neue Ära zeichnet sich ab, in der Art und Weise, wie Ärzte Menschen mit starkem Übergewicht behandeln – und vielleicht auch, wie die Gesellschaft über Dicke denkt. Doch wer wird die teuren Medikamente bekommen, wer wird sie bezahlen? Im Zentrum steht die Frage: Ist Adipositas eine Krankheit?

Seit Monaten macht der neue Wirkstoff Schlagzeilen, denn natürlich weckt er auch Begehrlichkeiten bei Menschen, die eher aus Eitelkeit als aus medizinischen Gründen Gewicht verlieren wollen. Elon Musk hat sich geoutet, damit abzunehmen, anderen Prominenten wird das zumindest nachgesagt. In Deutschland hat die große Nachfrage bereits zu Engpässen geführt. „Das macht mir Angst“, sagt Sarah P., „dass ich das Medikament vielleicht bald nicht mehr bekomme.“ Denn Sematglutid wirkt nur, solange es wöchentlich injiziert wird, nach dem Absetzen nehmen die meisten Patienten wieder zu. Im Netz hat Sarah P. von Vorwürfen gelesen, dass dicke Menschen den Diabetikern nun das Medikament wegnähmen. Das mache sie traurig, sagt sie, und fügt hinzu: „Mir geht es jetzt so viel besser als früher.“

„Unsere Patienten leiden enorm, sowohl körperlich als auch psychisch“, sagt auch Matthias Blüher. Er leitet in Leipzig das Helmholtz-Institut für Stoffwechsel-, Adipositas- und Gefäßforschung, außerdem die Adipositas-Ambulanz am Universitätsklinikum. Der Andrang in der Sprechstunde ist riesig, und schon seit Jahren erhalten Patienten hier Semaglutid – allerdings nur die, die auch an Diabetes leiden.

Für Menschen mit Typ-2-Diabetes steht der Semaglutid seit 2018 unter dem Namen Ozempic als neue Therapieoption zur Verfügung. Der Wirkstoff ist chemisch gesehen fast identisch mit dem Hormon GLP-1 (Glucagon-like Peptid-1), das natürlicherweise im Körper vorkommt und hauptsächlich in den Darmzellen produziert wird. Durch eine kleine chemische Modifikation wird Semaglutid nicht wie GLP-1 rasch vom Körper abgebaut. Daher genügt eine einzige Spritze in der Woche, um die Wirkung des Hormons langanhaltend zu imitieren. GLP-1 wird natürlicherweise nach Mahlzeiten ausgeschüttet, es erhöht die Insulinproduktion und verzögert die Magenentleerung. Es wirkt außerdem auf das Gehirn und fördert das Sättigungsgefühl.

Schon früh fiel auf, dass Diabetiker, die sich Semaglutid spritzen, Gewicht verlieren, stärker als mit bisherigen GLP-1-Agonisten. Dieser Effekt ließ sich steigern, als man die übliche Dosis erhöhte. Das ist möglich, weil Semaglutid den Blutzucker nur dann senkt, wenn er erhöht ist. Die Gefahr einer Unterzuckerung besteht also nicht. Damit war klar, dass der dänische Hersteller Novo Nordisk ein potenzielles Blockbuster-Medikament entwickelt hatte.

Im März 2021 erschien im New England Journal of Medicine die entscheidende Studie. Knapp 2000 Menschen waren angehalten worden, Kalorien zu reduzieren und Sport zu treiben. Zwei Drittel von ihnen spritzen sich außerdem einmal in der Woche Semaglutid, ein Drittel ein Placebo. Nach 68 Wochen hatten die Probanden mit Semaglutid im Durchschnitt über 15 Kilo abgenommen, in der Placebogruppe dagegen waren es nur 2,7. Anfang 2022 wurde der Wirkstoff in Deutschland auch für die Behandlung von Übergewicht zugelassen, unter dem Namen Wegovy.

Allerdings ist Wegovy bis heute in Deutschland nicht erhältlich, der dänische Hersteller kommt angesichts der weltweit starken Nachfrage nach dem Wirkstoff mit der Produktion nicht hinterher. Streng genommen hätte Sarah P. das Medikament also gar nicht erhalten dürfen. Doch mit 107 Kilo hat sie ein ungesundes Gewicht erreicht – ohne sich das erklären zu können. „Als Teenager war ich schlank, und überhaupt immer ein aktiver Mensch.“ Zweimal die Woche gehe sie ins Fitnessstudio, außerdem regelmäßig mit dem Hund spazieren, beschreibt sie ihr Leben. Doch innerhalb weniger Jahre nimmt sie zu, ohne dass etwas Besonderes passiert wäre. „Am Anfang dachte ich, es wären Corona-Kilos.“

Sie versucht, mehr auf ihre Ernährung zu achten, Kalorien zu zählen. Den geliebten Burger mit Pommes gibt es nur noch einmal in im Monat. Doch sie nimmt weiter zu. Nach einem Bandscheibenvorfall leidet sie unter starken Rückenschmerzen, fällt oft bei der Arbeit aus. Dazu kommen Lipödeme - eine gestörte Fettverteilung - und Wassereinlagerungen in den Beinen, sobald die Temperaturen steigen.

Als sie sich bei einer neuen Hausärztin vorstellt, prüft die sie auf Herz und Nieren und diagnostiziert einen Prädiabetes, also erhöhte Blutzuckerwerte, ein Warnzeichen für eine drohende Diabeteserkrankung. Die Ärztin macht einen überraschenden Vorschlag, eine Therapie mit Semaglutid vor. Die wöchentliche Spritze muss Sarah P. selbst bezahlen, alle drei Monate kostet sie das 240 Euro.

„Ich würde keinen Kollegen verurteilen, der einem Adipositas-Patienten Semaglutid verschreibt, auch wenn der kein Diabetes hat“, sagt Matthias Blüher. Schließlich sei der Wirkstoff für die Behandlung von Adipositas zugelassen, wenn auch unter anderem Handelsnamen, eigentlich handele es also um eine Formalie.

Blüher kann auch die Empörung nicht teilen, dass sich nun auch stark übergewichtige Menschen ohne Diabetes das Medikament verschreiben lassen. „Auch Adipositas ist eine Krankheit, und Semaglutid ist für Diabetiker kein lebenswichtiges Medikament.“ Noch immer bestehe das Vorurteil, dass stark übergewichtige Menschen selbst schuld an ihrem Zustand sind. Dabei habe die Wissenschaft in den letzten zwanzig Jahren eindeutig gezeigt: Die Betroffenen können nicht einfach beschließen, weniger zu essen. Vielmehr wirken bei starkem Übergewicht eine Vielzahl von Hormonen und anderen Signalmolekülen auf das Gehirn ein. „Im Gegensatz zu schlanken Menschen haben Dicke deshalb ständig Hunger, und nur die wenigsten können sich dem widersetzten“, sagt Blüher.

Ähnlich sehen das andere Fachleute, die sich schon länger mit der Behandlung stark übergewichtiger Menschen beschäftigen und viele Patientenschicksale kennen. „Diese althergebrachte Meinung, dicke Menschen müssten sich nur am Riemen reißen, die ist einfach falsch“, sagt Andreas Birkenfeld, der am Universitätsklinikum Tübingen die Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie leitet, außerdem das Institut für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen am Helmholtz-Zentrum.

„Ein schlanker Mensch kann sich das nicht vorstellen, aber durch eine Veränderung bei den Botenstoffen im Gehirn ist es keine Frage des Willens mehr, zu essen“, sagt er. Die meisten der Patienten, die bei ihm Hilfe suchen, hätten schon alles versucht und auch schon einmal zehn Kilo oder mehr abgenommen. „Aber wenn dann eine stressige Phase im Leben kommt, halten sie es nicht mehr aus.“

„Aus meiner Sicht ist Adipositas eine Erkrankung. Mit Sicherheit aber ein schwerer Risikofaktor für zahlreiche Folgeerkrankungen, von Krebs bis zu Diabetes, Schlaganfall und Herzinfarkt“, sagt Matthias Tschöp, Professur für Stoffwechselerkrankungen an der TU München und einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich Diabetes und Adipositas. Er entschlüsselte nicht nur die Bedeutung des Hungerhormons Ghrelin, und war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Wirkstoffs Tirzepatid, ein Molekül, das zwei sättigende Darmhormone gleichzeitig nachahmt und daher sogar noch stärker wirkt als Semaglutid und bereits für die Diabetes-Therapie zugelassen wird.

Und sogar ein dreifach wirksamer Wirkstoff wird gerade klinisch erprobt. „Die Erwartung ist, dass der Gewichtsverlust damit deutlich über 25, vielleicht auch bei über 30 Prozent liegt“, sagt Tschöp. Rund ein Dutzend Arbeitsgruppen weltweit wetteifern derzeit darum, noch wirksamere Hungerdämpfer zu entwickeln. Dann natürlich ist all das auch ein gigantisches Geschäftsmodell.

Ein Geschäftsmodell, bei dem man sorgfältig prüfen muss, ob Aussagen der Fachleute und Erfahrungsberichte auch wirklich der Realität werden standhalten. Ein offensichtlicher Haken bei der Einnahme von Semaglutid sind die relativ häufigen Anfangsbeschwerden, wie Sarah P. sie beschreibt, die nicht bei allen Patienten abklingen. Dazu kommt die große Bandbreite der Wirkung, manche Menschen nehmen mit Ozempic gar nicht ab. Wichtige Fragen sind noch offen: Wie entscheidend ist es, dass die Menschen, die Semaglutid einnehmen, auch aktiv anstreben, weniger zu essen und Sport zu treiben, so wie es in der Zulassungsstudie der Fall war? Und was passiert, wenn Menschen sich den Wirkstoff über viele Jahre oder Jahrzehnte zur Gewichtskontrolle spritzen?

Die vielleicht wichtigste Frage: Werden die Menschen durch die GLP-1-Agonisten nicht nur schlanker, sondern auch gesünder? Wird man durch die Abnehmspritze am Ende sogar Behandlungskosten sparen? „Die Medikamente sind unsere große Chance“, glaubt Matthias Tschöp. „Könnte man das Körpergewicht so gut kontrollieren wie den Blutdruck, dann gäbe es nur noch wenig Typ-2-Diabetes – ohne Adipositas-Pandemie keine Diabetes-Pandemie.“

Ob GLP-1-Agonisten aber wirklich die Entstehung von Diabetes verhindern, muss erst noch belegt werden. Bei der Überprüfung der Nebenwirkungen ist immerhin schon eines aufgefallen: Menschen, die kein Diabetes hatten und Semaglutid nur Gewichtsreduktion einnahmen, starben weit seltener an Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Für eine sichere Aussage war die Gruppe allerdings noch zu klein.

Derzeit läuft eine ähnliche Studie mit über 17.000 Patienten, deren Ergebnis Endes des Jahres erwartet wird. Falls dann herauskommt, dass die Abnehmspritze Todesfälle verhindert, wird das ein gewichtiges Argument sein bei der Frage, ob die Krankenkassen das Medikament erstatten sollten. Bei Menschen mit Kniearthrose, die sich Semaglutid schon länger gegen Diabetes spritzen und damit auch Gewicht verlieren, wurde gerade gezeigt, dass diese Patientengruppe in den folgenden Jahren deutlich weniger unter Knieschmerzen leidet und auch seltener am Knie operiert wird.

Auch bei Sarah P. hat die Abnehmspritze das Leben bereits über den Gewichtsverlust hinaus verändert. Nicht nur die Kilos sind verschwunden, auch die Rückenschmerzen und die Wassereinlagerungen in den Beinen. Das Stigma der Dicken, das nachweislich so viele Nachteile mit sich bringt, scheint sie verloren zu haben. „Auf der Arbeit kannten die Leute plötzlich meinen Namen und waren viel freundlicher“, so ihr Eindruck. Bis dahin hatte sich die gelernte Industriekauffrau unterschätzt gefühlt, inzwischen ist sie befördert worden und arbeitet in der Finanzbuchhaltung. Es könnte ein Anfang sein – hin zu einer Welt, in der starkes Übergewicht als behandelbare Stoffwechselstörung gilt, und nicht als Charakterschwäche.