Karstadt in Potsdam bleibt Wie geht’s im Stadtpalais jetzt weiter?

Trotz der vorläufigen Rettung der Potsdamer Karstadt-Filiale ist die Zukunft des Kaufhauses in der Brandenburger Straße ungewiss. Der Essener Galeria-Konzern, zu dem Karstadt gehört, hatte am Montag angekündigt, dass 52 Filialen geschlossen werden. Davon betroffen sind die Häuser in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Wedding und Cottbus. 77 Standorte, darunter Potsdam, sollen bundesweit erhalten bleiben. Für diese Filialen hat der Warenhauskonzern neue Konzepte angekündigt. Das Sortiment solle stärker auf lokale und regionale Bedürfnisse ausgerichtet werden. Außerdem könnten Flächen für Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden.

Götz Friederich, Vorsitzender der AG Innenstadt, freut sich auf das neue Konzept. Karstadt könne mit Dienstleistungsangeboten zum Treffpunkt in der Innenstadt werden. Die Stadtverwaltung habe grünes Licht erhalten, einen Bürgerservice im Kaufhaus einzurichten. „Die Angebote müssen dorthin, wo die Leute sind“, so Friederich, der zusammen mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im vergangenen Herbst die neu ausgerichtete Karstadt-Filiale in Kassel besucht hatte. Diese solle Vorbild für Potsdam sein. Künftig könnten im Karstadt-Stadtpalais in einem Bürgerservice Pässe beantragt und Autos umgemeldet werden. Galeria-Chef Miguel Müllenbach hatte angekündigt, den Filialen mehr Eigenständigkeit zu geben.

Doch noch ist es nicht soweit. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will mit der Karstadt-Geschäftsführung und den Immobilieneigentümern über einen konkreten Einstieg der Stadt erst sprechen. „Wir werden mitmachen“, sagte Schubert. Am Mittwoch gab es dazu aber noch keinen neuen Stand. Das Angebot der Stadt sei Teil des künftigen Konzepts. Ob es sogar zur Rettung der Filiale beigetragen hat, wollte Schubert nicht sagen. Er sei bemüht, alle Beteiligten zusammenzubringen. Bislang gebe es keine festen Vereinbarungen. So ist auch unklar, auf welcher Fläche der Bürgerservice untergebracht werden könnte. Die vierte Etage des Kaufhauses ist ungenutzt, aber auch nicht per Fahrstuhl zu erreichen.

Aus der Konzernzentrale gibt es noch keine Informationen zum angekündigten Umbau in den einzelnen Filialen. Anfragen der PNN blieben unbeantwortet. Laut Mitteilung von Montag sollen alle verbliebenen 77 Häuser innerhalb der kommenden drei Jahre modernisiert werden.

75 Beschäftigte arbeiten im Potsdamer Karstadt-Haus

Die Rettung des Potsdamer Kaufhauses bedeutet wohl nicht die Rettung aller dortigen Arbeitsplätze. 5000 Stellen sollen insgesamt gestrichen werden, das sind mehr Beschäftigte, als in den Kaufhäusern der Streichliste tätig sind. „Wir kennen noch nicht das System, aber es wird wohl in allen Häusern zu Stellenstreichungen kommen“, sagte Conny Weissbach, Fachbereichsleiterin Handel bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Zu rechnen sei mit einem Stellenabbau um etwa 16 Prozent. Das sei immerhin besser als die von den Beschäftigten bis zuletzt befürchtete Stellenstreichung um 30 Prozent.

Haus soll dezentral gesteuert werden

Der Personalabbau passe nicht zum Konzept eines Warenhauses. Dort müsse es neben einem breiten Angebot auch eine gute Beratung geben. Aktuell gebe es bei Karstadt in Potsdam 75 Beschäftigte. In einzelnen Häusern würden Mitarbeiter auch versetzt und danach schlechter bezahlt. Seit 2003 habe es bei Karstadt immer wieder Lohnverzicht gegeben. Das könne aber kein Sanierungskonzept für den Konzern sein, so Conny Weissbach.

Die Gewerkschafterin lobte das Regionalisierungskonzept. Bisher würden die Angebote aller Häuser zentral gesteuert. „Selbst wenn in Potsdam gerade keine grünen Strickjacken gefragt sind, werden die angeboten“, so Weissbach. Die Beschäftigten würden die Wünsche der Kundschaft am besten kennen. Zusätzliche Dienstleistungsangebote könnten die Frequenz im Haus an der Brandenburger Straße erhöhen. Wichtig sei, dass ein breites Warenangebot erhalten bliebe und die Erwartungen der Kundschaft an den Einkauf erfüllt würden. Um neue oder jüngere Kunden zu locken, sei außerdem ein modernes gastronomisches Angebot wichtig.

Erleichterung bei den Beschäftigten im Stadtpalais

Die Gewerkschafterin geht davon aus, dass das Konzept zum Erhalt der restlichen Warenhäuser tragfähig ist. „Das darf jetzt nicht in den Sand gesetzt werden“, sagt Weissbach. Für die Umsetzung werde es auch in der Potsdamer Filiale zu Umbauten kommen. Regional angepasste Produkte, mehr Selbstständigkeit für die einzelnen Häuser und eine bessere Verzahnung von Online-Angeboten mit dem stationären Handel seien dringend erforderlich. „Die Beschäftigten beklagen, dass Galeria 20 Jahre Entwicklung nachholen müsse“, so Weissbach. Dennoch sei die Erleichterung im Karstadt-Stadtpalais über den Erhalt groß. Bis zuletzt hieß es, die Zukunft der Filiale sei ungewiss, Potsdam stehe möglicherweise auf der Streichliste, die Teil des Galeria-Insolvenzverfahrens ist.

Mit seinem Angebot sei Karstadt in Potsdam immer noch ein wichtiger Kundenmagnet für die Potsdamer Innenstadt, sagt Götz Friederich. „Das ist ein Haus mit Ausstrahlung, das zieht.“ Andere Geschäfte würden davon profitieren. Letztlich trage Karstadt damit auch zur geringen Leerstandquote in der Innenstadt bei. Er selbst habe zuletzt einen Pullover und eine Crêpes-Pfanne bei Karstadt gekauft. „Ohne das Kaufhaus hätten wir eine riesige Lücke in der Innenstadt“, so Friederich.

