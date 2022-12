Käufer für Berliner Fernwärme gesucht Vattenfall startet Verkaufsprozess

Der schwedische Staatskonzern stellt nun auch offiziell die Berliner Fernwärme ins Schaufenster. Bereits im Mai hatte Vattenfall mitgeteilt, „eine strategische Neubewertung“ des Wärmegeschäfts durchführen zu wollen. „Nun startet ein strukturiertes Bieterverfahren, an dessen Ende Vattenfall entscheiden wird, das Wärmegeschäft zu verkaufen oder zu behalten“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Angesprochen würden Investoren, die am Erwerb aller Aktien der Vattenfall Wärme Berlin AG sowie an der 80-Prozent-Beteiligung von Vattenfall am Fernheizwerk Neukölln interessiert sind. Der Berliner Senat hatte Mitte Oktober sein Interesse bekundet und sich exklusive Verhandlungen gewünscht.

Vattenfall zeigt sich jedoch offen für private Investoren. Dem Vernehmen nach haben US-amerikanische Pensionsfonds Interesse an den zehn Heizkraftwerke und 105 kleinen Blockheizkraftwerke in Berlin. Das Wärmenetz ist gut 2000 Kilometer lang. Mit rund 1700 Mitarbeitenden versorgt die Wärme AG 1,4 Millionen Berliner Wohnungen. Im ersten Halbjahr 2023 möchte Vattenfall über den Verkauf entscheiden.

