Kein Platz im Berliner Maßregelvollzug 15 weitere Häftlinge könnten wohl bald entlassen werden

In der Berliner Justiz wird auch nach der Wahl heftig über das Krankenhaus des Maßregelvollzugs debattiert – denn offenbar stehen weitere Gefangene davor, wegen Platzmangels entlassen zu werden.

Nach Tagesspiegel-Informationen befanden sich Anfang Februar 15 verurteilte Männer ersatzweise in „Organisationshaft“, also in regulären Anstalten, weil der Maßregelvollzug überlastet ist. Einige dieser Gefangenen sitzen schon seit Monaten in dieser Haft, sie hätten also bald Anspruch darauf, entlassen zu werden – und zwar mitunter Jahre vor Ablauf ihrer Strafen.

Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass ein kokainaffiner Räuber aus dem bekannten Remmo-Clan aus der Haft entlassen wurde, weil im Maßregelvollzug kein Platz frei war. Der Mann war 2021 zu insgesamt mehr als acht Jahren Haft verurteilt worden, er flog letzte Woche umgehend in die Türkei.

Im Maßregelvollzug sitzen Verurteilte dann ein, wenn ein Gericht sie wegen psychischer Leiden oder einem Hang zur Sucht für nicht voll schuldfähig erklärt hat. Die Insassen gelten als Patienten, die nach dem Urteil nicht länger als sechs Monaten in einer regulären Haftanstalt verbringen sollen, bevor sie in das chronisch überlastete Krankenhaus des Maßregelvollzugs gebracht werden müssen.

Für den Maßregelvollzug ist deshalb federführend nicht Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) zuständig, sondern die Gesundheitsverwaltung unter Ulrike Gote (Grüne). Dass die 15 Männer wegen fehlenden Platzes im Maßregelvollzug freigelassen werden könnten, bestätigten am Montagabend weder die Justiz- noch die Gesundheitsverwaltung.

Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind 80 Stellen unbesetzt; rund 500 Beschäftigte kümmern sich um 600 zuweilen gefährliche, psychiatrisch auffällige Insassen. Gesundheitssenatorin Gote hatte im November letzten Jahres gesagt, dass die Zustände dort „nicht zumutbar“ und wegen des Personal- und Platzmangels menschenrechtlich „bedenklich“ seien.

